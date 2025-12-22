Zihni Derin’e Rize’den vefa: Mezarı 53 taşla restore edildi

Zihni Derin, Rize’yi çayla buluşturan ve çay tarımı üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınan isim olarak yıllara rağmen unutulmadı. 1880 yılında Muğla’da doğan, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Rize’ye gelerek çay tarımının temellerini atan Derin, 25 Ağustos 1965’te Ankara’da vefat ederek Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi. Fiziken Ankara’da yatıyor olsa da adı ve emeği Rize’de ve çay bahçelerinde yaşamaya devam ediyor.

ÇAYÜDAD’tan anlamlı restorasyon

Yıllar içinde bakımsız kalan mezarın durumunu kabullenemeyen Çay Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD), kendi imkânlarıyla harekete geçerek mezar restorasyonu gerçekleştirdi. Çalışmada, Rize’nin 11 ilçesinden ve merkezinden getirilen toplam 53 taş ile bir adet başlık (maşa) taşı kullanıldı. Bu taşlar, yalnızca yapı malzemesi değil; Zihni Derin’in hayatını adadığı coğrafyanın sembolleri olarak mezara yerleştirildi.

ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi restorasyonla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Merhum Zihni Derin’in mezarının bu halde kalmasını içimize sindiremedik. Çay, Rize’nin kaderidir. Bunda emeği olan insanın mezarı sahipsiz olamazdı. Rize’nin her ilçesinden taş getirerek onun Rize özlemini bir nebze olsun dindirmek istedik. Bu bir borçtu, yerine getirdik."

Mezar yazısı ve minnet

Mezara yerleştirilen yazıda şu ifadeler yer aldı: Büyük bir özveri ve çaba göstererek çay bitkisinin başta Rize olmak üzere Karadeniz Bölgesi’ne yayılmasını sağladınız. Bu büyük mücadeleniz sayesinde Karadeniz Bölgesi ekonomik olarak çok güçlü hale geldi. Biz çay üreticileri sizi her daim rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu sözler, Zihni Derin’in Rize’deki çay mirasına duyulan saygının ve vefanın somut göstergesi olarak öne çıktı.

Restorasyon çalışması, Rize’nin ve Doğu Karadeniz’in çay üretimindeki tarihsel mirasını hatırlatırken, bölge üreticilerinin geçmişe yönelik sahiplenmesini de simgeledi.

