Osmangazi'de Kubilay Anıtı Açıldı

Osmangazi'de Şehit Kubilay Anıtı Açıldı

Cumhuriyetin simge isimlerinden Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın adını taşıyan anıt, Osmangazi Belediyesi tarafından Yüzüncü Yıl Parkı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Anıtın Özellikleri

Osmangazi Belediyesi, 1930 yılında şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın anısını yaşatmak amacıyla, şehit edilişinin 95’inci yılında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bursa Şubesi ile iş birliği yaparak Kubilay Anıtı’nın açılışını gerçekleştirdi. Heykeltıraş Pınar Öktem Doğan tarafından yapılan anıt, Cumhuriyet değerlerini koruma vizyonu doğrultusunda Osmangazi ilçesindeki Yüzüncü Yıl Parkı'nda inşa edildi. Toplam 2 metre 20 santim yüksekliğindeki anıt, 25 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak yoğun katılımla düzenlenen törenle açıldı. 1930 yılında Menemen’de şehit edilen Kubilay ve silah arkadaşları anısına yapılan anıt, Bursa’da Cumhuriyet devrimlerinin sarsılmaz bir simgesi olarak kent belleğinde yerini aldı.

Törende Yapılan Konuşmalar

Kubilay Anıtı’nın açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

"Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan bize Kubilay Anıtı fikriyle geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettik ve hemen yer arayışına başladık. Arkadaşlarımız Yüzüncü Yıl Parkı’nı uygun buldu, biz de çalışmalara başladık ve bugün açılışını yapıyoruz. Türkiye’de Kubilay’ın doğduğu yer olan Kozan’ın dışında ikinci bir Kubilay Anıtı’nı Osmangazi’de açmış oluyoruz. Bu anıtın bulunduğu parkın adını da Şehit Asteğmen Kubilay Parkı olarak meclisimize teklif edeceğiz."

Anıtı ilelebet yaşatacaklarını söyleyen Başkan Aydın, "Kubilay’ın Cumhuriyet devrimleri ve Atatürk için ne anlama geldiğini anlatmaya aslında gerek yok. Kubilay’ın başını kesenler, Cumhuriyet’in de başını kesmeye kalktılar. O gün birtakım emirler verildi ama sonrasında bu emirlerin uygulanmadığını da gördük. Bugün bizlere düşen görev, devrimci şehitlerimizin isimlerini sadece yaşatmak değil, bu ruhu yeni nesillere de aktarmak. Geçen yıl Menemen’de Kubilay’ın katillerini adeta bir türbe ziyareti yapar gibi ziyaret edenleri üzülerek izledik. Aynı anlayışı başka yerlerde de görüyoruz. Ama şunu herkes bilmeli ki bugün burada mesai saati olmasına rağmen toplanan bu kalabalık, Cumhuriyet’e sahip çıktığını gösteriyor. Bizler Atatürk’ün açtığı medeniyet yolunda, çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda birlikte mücadele edecek ve bu devrimlerin sonuna kadar bekçisi olacağız" açıklamalarında bulundu.

Kubilay Anıtı’nı Bursa’ya kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ederek sözlerine başlayan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt da, "Birileri kalkıyor, Erkan Aydın gibi bu vatanın yiğit evlatları bir araya gelip bir platform kuruyor. Her şeye inat Bursa’nın ortasına Kubilay Anıtı’nı dikiyor. Ben hepsini yürekten alkışlıyorum, kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt’un durumu çok güzel özetlediğini ifade eden CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise, "Bugün açılan bu anlamlı anıtın neden bu kadar önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Savaş meydanlarında geçen bir ömür var. O meydanlarda ne padişah vardı, ne saray, ne de ulema. Meydanda yalnızca millet vardı. Kurtuluş Savaşı’nı da milletle birlikte kazanan Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkeyi ve bu devleti milletine emanet ederek Cumhuriyet’i kurdu" diye konuştu.

Yoğun katılımın olduğu açılış törenindeki konuşmaların ardından Kubilay Anıtı’nın açılışı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

