Alacabel bin 825 metre beyaza büründü — Toroslar'da Manavgatlıların kar keyfi

Toroslar'ın zirvesi Alacabel (bin 825 metre) karla kaplandı; Manavgatlılar hafta sonu karda eğlence ve piknik için buluştu.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:19
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:30
Alacabel bin 825 metre beyaza büründü, Manavgatlılar karın tadını çıkardı

Antalya’nın sahil kesimlerinde yağmur sürerken, Torosların zirvesindeki Alacabel adeta beyaza büründü. Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel, geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından yüzlerce Manavgatlıyı ağırladı.

Manavgat’tan araçlarıyla yaklaşık bir saatlik yolculuk yapan vatandaşlar, Torosların zirvesinde kış manzarasıyla karşılaştı. Aileler çocuklarıyla birlikte karda oynadı, gençler kızak ve poşetlerle kaydı; bazı ziyaretçiler kardan adam yapıp hatıra fotoğrafları çekti. Zirvede mangal yakıp semaverle çay demleyenler, Alacabel’i adeta açık hava piknik alanına çevirdi.

"Burası bizim Uludağ’ımız"

Kar keyfi için Alacabel’e gelen Manavgatlılar, bölgenin kendileri için ayrı bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Vatandaşlar, "Ne zaman kar yağsa bir saat içinde buraya geliyoruz. Herkes Uludağ’a giderken biz Alacabel’e geliyoruz. Burası Torosların Uludağ’ı. Kış aylarında Manavgatlıların pazar günü kaçamak yaptığı tek yer burası. Yörükler diyarı olan Alacabel’in doğal güzelliği bambaşka" ifadelerini kullandı.

Bazı sürücülerin otomobil ve kamyonetlerle boş karla kaplı geniş arazide karda drift attığı anlar ise kameraya yansıdı.

"Yazın deniz, kışın kar"

Ailesiyle birlikte Manavgat’tan Alacabel’e gelen Serkan Poyraz, yaz ve kış mevsimlerini farklı güzelliklerle yaşadıklarını belirterek, "Yazın Manavgat’ta denizin keyfini çıkarıyoruz, kışın ise Alacabel’e gelerek karın tadını çıkarıyoruz. Mangalımızı yakıyoruz, çayımızı demliyoruz, çocuklarla kardan adam yapıp kayıyoruz. Burası bizim vazgeçilmezimiz. Yazın ise Yörükler diyarı olarak bambaşka bir güzelliğe bürünüyor" diye konuştu.

Hafta sonu boyunca yoğunluk yaşanan Alacabel’de kartpostallık görüntüler oluşurken, Torosların zirvesi Manavgatlıların kış mevsimindeki buluşma noktası olmaya devam etti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

