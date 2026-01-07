Siirt'te Sınav Haftası Ulaşım Düzenlemesi
Siirt Belediyesi, sınav haftası nedeniyle üniversite öğrencilerinin ulaşımında düzenlemeye gitti.
Düzenlemenin Detayları
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin 10-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek final sınavları haftası süresince ulaşımlarını sorunsuz şekilde sağlayabilmeleri amacıyla toplu taşıma hizmetinde düzenlemeye gidildi.
Açıklamada, bu kapsamda A-1 Üniversite Hattı için sefer aralığının 11 dakikadan 8 dakikaya düşürüldüğü, günlük sefer sayısının 72’den 100’e çıkarıldığı belirtildi.
SİİRT BELEDİYESİ, SINAV HAFTASI NEDENİYLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ULAŞIMDA DÜZENLEME YAPTI.