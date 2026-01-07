Siirt'te Sınav Haftası Ulaşım Düzenlemesi

Siirt Belediyesi, 10-20 Ocak final sınavları sürecinde üniversite öğrencilerinin ulaşımı için A-1 hattının aralığını 11 dakikadan 8 dakikaya düşürdü, sefer sayısını 72'den 100'e çıkardı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 22:59
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 22:59
Siirt Belediyesi, sınav haftası nedeniyle üniversite öğrencilerinin ulaşımında düzenlemeye gitti.

Düzenlemenin Detayları

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin 10-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek final sınavları haftası süresince ulaşımlarını sorunsuz şekilde sağlayabilmeleri amacıyla toplu taşıma hizmetinde düzenlemeye gidildi.

Açıklamada, bu kapsamda A-1 Üniversite Hattı için sefer aralığının 11 dakikadan 8 dakikaya düşürüldüğü, günlük sefer sayısının 72’den 100’e çıkarıldığı belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

