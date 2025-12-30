Şavşat'ta Kartpostallık Kış: Sakin Şehir Beyaza Büründü

Artvin’in "Sakin Şehir" (Cittaslow) ünvanına sahip Şavşat ilçesi, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. İlçe genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar, sabah saatleriyle birlikte Şavşat’ta adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Havadan görüntülerle beyaz örtü

Karla kaplanan evlerin çatıları, yollar, yaylalar ve ormanlık alanlar dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Beyaz örtünün doğayla bütünleştiği Şavşat’ta ortaya çıkan manzara izleyenlere görsel bir şölen sundu. İlçenin sakin ve huzurlu yapısı, kış mevsiminde de kendini hissettirdi.

Ulaşım çalışmaları ve uyarılar

Belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

