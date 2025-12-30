DOLAR
Kastamonu'da Fırtına: Dev Dalgalar Sahillere Zarar Verdi

Kastamonu’da etkili fırtınada dev dalgalar yer yer 8 metreye ulaşarak Çatalzeytin, Abana, Doğanyurt, Cide ve İnebolu sahillerinde hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:30
Kıyı şeridinde etkili fırtına, sahil bantlarını vurdu

Kastamonu’da kıyı şeridi boyunca etkili olan fırtına sırasında dev dalgalar sahilleri dövdü ve çeşitli noktalarda hasara neden oldu.

Fırtına dün gün boyunca sürdü; dalgaların boyu yer yer 8 metreye ulaştı.

Karadeniz’e kıyısı bulunan Çatalzeytin, Abana, Doğanyurt ve Cide ilçelerindeki sahiller yoğun biçimde etkilendi.

Özellikle İnebolu, Çatalzeytin ve Abana ilçelerinde sahil bandında hasarlar kaydedildi. İnebolu ilçesi Cünürye Mahallesi’ndeki İsmetpaşa Caddesine deniz suyu ilerledi.

Caddedeki kaldırımlar ve sahil bandı zarar görürken, yollar kumla kaplandı.

Fırtınanın durmasının ardından belediye ekipleri temizlik ve onarım çalışması başlattı.

