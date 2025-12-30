Kastamonu'da Fırtına: Dev Dalgalar Sahillere Zarar Verdi

Kıyı şeridinde etkili fırtına, sahil bantlarını vurdu

Kastamonu’da kıyı şeridi boyunca etkili olan fırtına sırasında dev dalgalar sahilleri dövdü ve çeşitli noktalarda hasara neden oldu.

Fırtına dün gün boyunca sürdü; dalgaların boyu yer yer 8 metreye ulaştı.

Karadeniz’e kıyısı bulunan Çatalzeytin, Abana, Doğanyurt ve Cide ilçelerindeki sahiller yoğun biçimde etkilendi.

Özellikle İnebolu, Çatalzeytin ve Abana ilçelerinde sahil bandında hasarlar kaydedildi. İnebolu ilçesi Cünürye Mahallesi’ndeki İsmetpaşa Caddesine deniz suyu ilerledi.

Caddedeki kaldırımlar ve sahil bandı zarar görürken, yollar kumla kaplandı.

Fırtınanın durmasının ardından belediye ekipleri temizlik ve onarım çalışması başlattı.

