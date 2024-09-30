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Alanya Uluslararası Caz Festivali, Barış Doğukan Yazıcı ve Monica Molina ile Taçlandı

19. Alanya Caz Festivali, Barış Doğukan Yazıcı ve Monica Molina'nın muhteşem performanslarıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 30.09.2024 02:08
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 02:38
Alanya Uluslararası Caz Festivali, Barış Doğukan Yazıcı ve Monica Molina ile Taçlandı

Alanya Uluslararası Caz Festivali Final Yaptı

19. Uluslararası Alanya Caz Festivali, Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir etkinlik olarak sona erdi. Bu yılki festivalin kapanış konseri, ünlü sanatçılar Barış Doğukan Yazıcı ve Monica Molina ile yapıldı.

Barış Doğukan Yazıcı'nın Performansı

Etkinlik, Alanya Belediyesi’nin düzenlediği Kızılkule Meydanı'nda yapıldı. Yazıcı, Resonence adını verdiği programla sahne aldı. Kendisine piyanoda Serkan Özyılmaz, kontrbasta Ozan Musluoğlu ve davulda Ferit İdman eşlik etti.

Monica Molina'nın Sahne Gösterisi

Barış Doğukan Yazıcı'nın ardından, İspanyol sanatçı Monica Molina hayranlarıyla buluştu. Molina, piyanoda Jorge Vera, gitarda Joaquin Morene, trompette Jaume Blazquez ve perküsyonda Benjamin Santiago ile birlikte sıcak bir performans sergiledi.

Etkinlik, cazseverlerin katılımıyla oldukça coşkulu geçti ve bu yılki festival, birçok unutulmaz anıya ev sahipliği yaptı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Alanya Caz Festivali, Barış Doğukan...

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Alanya Caz Festivali, Barış Doğukan Yazıcı ve Monica Molina konseriyle sona erdi. Sanatseverler festivale ilgi gösterdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Alanya Caz Festivali, Barış Doğukan...

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Alanya Caz Festivali, Barış Doğukan Yazıcı ve Monica Molina konseriyle sona erdi. Sanatseverler festivale ilgi gösterdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Alanya Caz Festivali, Barış Doğukan...

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Alanya Caz Festivali, Barış Doğukan Yazıcı ve Monica Molina konseriyle sona erdi. Sanatseverler festivale ilgi gösterdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Alanya Caz Festivali, Barış Doğukan...

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Alanya Caz Festivali, Barış Doğukan Yazıcı ve Monica Molina konseriyle sona erdi. Sanatseverler festivale ilgi gösterdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Alanya Caz Festivali, Barış Doğukan...

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Alanya Caz Festivali, Barış Doğukan Yazıcı ve Monica Molina konseriyle sona erdi. Sanatseverler festivale ilgi gösterdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Alanya Caz Festivali, Barış Doğukan...

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Alanya Caz Festivali, Barış Doğukan Yazıcı ve Monica Molina konseriyle sona erdi. Sanatseverler festivale ilgi gösterdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Alanya Caz Festivali, Barış Doğukan...

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Alanya Caz Festivali, Barış Doğukan Yazıcı ve Monica Molina konseriyle sona erdi. Sanatseverler festivale ilgi gösterdi.

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