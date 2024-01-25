Alfa Romeo’dan Küçük Milano SUV: Alfa Romeo Milano Hem Küçük, Hem Üstün Özellikli Hem de Uygun Fiyatlı

Alfa Romeo'nun Baby Milano SUV'sinin Tanıtım Tarihi Geldi



Alfa Romeo, yeni küçük SUV modeli Milano’nun tanıtım tarihini resmen açıkladı. Milano, markanın SUV segmentindeki üçüncü modeli olacak ve 2024 yılının başında düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak.

Alfa Romeo Milano Nasıl Bir SUV Olacak?





Milano, Alfa Romeo’nun en küçük ve en uygun fiyatlı SUV modeli olacak. Markanın Tonale ve Stelvio modellerinin altında konumlandırılacak olan Milano, kompakt SUV segmentinde rekabet edecek. Milano’nun rakipleri arasında Audi Q2, BMW X1, Mercedes-Benz GLA, Volvo XC40 ve Mini Countryman gibi modeller bulunacak.

Milano, Alfa Romeo’nun tasarım dilini ve sürüş dinamiklerini yansıtacak bir SUV olacak. Milano’nun tasarımı, markanın ikonik ızgarası, keskin farları, kaslı çamurlukları ve sportif tamponları ile dikkat çekecek. Milano’nun iç mekanı ise sürücü odaklı bir kokpit, dijital gösterge paneli, dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, deri koltuklar ve kaliteli malzemeler ile donatılacak.

Milano, Alfa Romeo’nun SUV segmentindeki ilk hibrit ve elektrikli modeli olacak. Milano, PSA Grubu’nun CMP platformunu kullanacak ve bu platform sayesinde hem hibrit hem de elektrikli motor seçenekleri sunacak. Milano’nun hibrit versiyonu, 1.2 litrelik turbo benzinli motor ve elektrik motoru kombinasyonu ile 130 beygir güç üretecek. Milano’nun elektrikli versiyonu ise 50 kWh’lik bir batarya ile 200 beygir güç ve 300 km menzil sunacak.

Alfa Romeo Milano Ne Zaman Satışa Çıkacak ve Fiyatı Ne Olacak?





Alfa Romeo, Milano’nun 2024 yılının başında Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacağını ve aynı yılın ikinci yarısında satışa sunulacağını açıkladı. Milano’nun fiyatı ise henüz belli değil, ancak markanın en uygun fiyatlı SUV modeli olacağı tahmin ediliyor. Milano’nun Türkiye fiyatı ise vergiler ve kur farkı nedeniyle yüksek olabilir. Milano’nun Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netleşmedi.

Alfa Romeo Milano'nun Hedefi Ne

Alfa Romeo, yeni küçük SUV modeli Milano ile SUV segmentindeki iddiasını artırmayı hedefliyor. Milano, markanın tasarım dilini ve sürüş dinamiklerini yansıtan, aynı zamanda hibrit ve elektrikli motor seçenekleri sunan bir SUV olacak. Milano, 2024 yılının başında tanıtılacak ve aynı yılın ikinci yarısında satışa sunulacak. Milano’nun fiyatı ise henüz belli değil, ancak markanın en uygun fiyatlı SUV modeli olacağı tahmin ediliyor.