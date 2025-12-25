DOLAR
Aliağa ve Foça’daki Yangın Alanları 1 Milyon Fidanla Yeniden Yeşillenecek

Aliağa ve Foça’daki 893 hektarlık yangın sahasında 2026 hedefiyle 1 milyon fidan ve 400 bin tohumla ağaçlandırma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:09
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sahada müdahalesini sürdürüyor

İzmir’in Aliağa ve Foça ilçelerinde geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen orman yangınlarında yüzlerce hektar alan zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan iyileştirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yangında zarar gören sahalarda yürütülen çalışmalarda, 2026 yılı içinde 1 milyon fidan ve 400 bin tohumun toprakla buluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda saha hazırlığı, toprak işleme ve dikim planlaması hızla ilerliyor.

Aliağa Orman Şefi Mustafa Aydınlı, 25 Haziran 2025 tarihinde başlayarak Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi ile Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesini etkileyen orman yangınında toplam 893 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Aydınlı, söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından hızlı bir şekilde hasar tespitinin yapıldığını, yangından etkilenen ağaçların tespit edilip kesim ve üretim faaliyetlerine başlandığını söyledi. ‘‘Büyük çoğunluğu tamamlanan bu çalışmaların ardından alanlar tamamen temizlendi. Temizlenen sahalarda arazi hazırlığı ve toprak işleme çalışmaları yapıldı ve halen devam etmektedir’’ dedi.

Dikim çalışmaları hakkında bilgi veren Aydınlı, ‘‘Aralık ayı sonu itibarıyla bu yıla ait dikim programımız tamamlanacak. 2026 yılı içerisinde ise çalışmalar tamamen bitirilerek yangında siyaha dönen orman alanlarımız yeniden yeşile dönüştürülecek’’ ifadelerini kullandı.

Yürütülen çalışmalarla, yangından zarar gören alanların ekosistemine yeniden kazandırılması ve doğal yaşamın canlandırılması hedefleniyor. Saha hazırlığı ve dikim süreçleri tamamlandıkça bölgedeki orman dokusunun onarılması için adımlar atılmaya devam edecek.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

