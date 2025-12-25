Dağcılar 3 bin 180 Rakımda Sarıkamış Şehitlerini Andı

Anma Tırmanışı Zorlu Şartlarda Gerçekleşti

Sarıkamış şehitleri, şehadetlerinin 111’nci yıl dönümünde 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları’nın zirvesinde anıldı. Etkinlik, kış koşullarının egemen olduğu bir ortamda gerçekleştirildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars İl Temsilciliği ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel Allahuekber Dağı Sarıkamış Şehitlerini Anma Zirve Tırmanışı, kar ve tipi altında yapıldı. Zorlu tırmanış, şanlı ecdada duyulan vefayı bir kez daha gösterdi.

Yaklaşık 40 dağcı, Türkiye’nin çeşitli illerinden bölgeye gelerek soğuk ve tipiye aldırış etmeden 3 bin 180 rakımdaki zirveye ulaştı. Zirvede Türk Bayrağı açıldı ve şehitler için dualar edildi.

Dağcılar, hava sıcaklığının eksi 17 dereceye düştüğü bölgede geceyi çadırlarda geçirerek anmaya katılım sağladı ve anma etkinliğini tamamladı.

