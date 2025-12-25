Ayancık’ta Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Hızlandı

Ayancık’ta altyapı ve üstyapı çalışmaları hız kazandı

Sinop’un Ayancık ilçesinde, ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Ayancık Belediyesi tarafından Denizciler Mahallesi Sakaoğlu Sokak’ta başlatılan yol düzenleme ve istinat duvarı yapım çalışmaları devam ediyor.

Çalışmanın kapsamı ve amaç

Çalışmalar kapsamında hem yol altyapısı güçlendiriliyor hem de bölgede yaşanabilecek toprak kaymalarına karşı önlem alınıyor. Proje, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıracak, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturmayı hedefliyor.

Yerinde inceleme ve takvim

Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekiplerden bilgi aldı. Belediye yetkilileri, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını ifade etti.

İlçe genelinde devam eden yatırımlar

Belediye yetkilileri, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda altyapı ve üstyapı yatırımlarının sürdürüleceğini kaydetti.

