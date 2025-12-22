DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,24 -0,17%
ALTIN
6.073,22 -1,69%
BITCOIN
3.847.950,34 -1,86%

Nurhak'ta Sürek Avı: Tarım Zararı Veren Yaban Domuzlarına Müdahale

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, tarım alanlarına zarar veren yaban domuzu popülasyonuna karşı Merkez Av Komisyonu kararıyla sürek avı yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:52
Nurhak'ta Sürek Avı: Tarım Zararı Veren Yaban Domuzlarına Müdahale

Nurhak'ta Sürek Avı: Tarım Zararı Veren Yaban Domuzlarına Müdahale

Merkez Av Komisyonu kararıyla tarım zararı boyutuna ulaşan popülasyona müdahale edildi

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde, tarım alanlarında zarara neden olan yaban domuzlarına karşı av düzenlendi.

Nurhak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları doğrultusunda, tarım zararlısı boyutuna ulaşan yaban domuzu popülasyonu ile mücadele kapsamında sürek avı gerçekleştirildiği belirtildi.

Av, ilçeye bağlı Tatlar ve Yeni Mahalle sınırları içerisinde, zirai mücadele amacıyla yapıldı ve tamamlandı.

Bölgeden edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde avlanmanın devam edeceği öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ’IN NURHAK İLÇESİNDE, TARIM ALANLARINDA ZARARA NEDEN OLAN YABAN DOMUZLARINA KARŞI AV...

KAHRAMANMARAŞ’IN NURHAK İLÇESİNDE, TARIM ALANLARINDA ZARARA NEDEN OLAN YABAN DOMUZLARINA KARŞI AV YAPILDI

KAHRAMANMARAŞ’IN NURHAK İLÇESİNDE, TARIM ALANLARINDA ZARARA NEDEN OLAN YABAN DOMUZLARINA KARŞI AV...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı Yeniden Başladı
2
Sivas'ta Doğa Gezisinde Kurt Ağzında Ördekle Görüntülendi
3
Tunceli, Kadına Yönelik Şiddette Ülkeye Örnek Oluyor
4
Palandöken'de Sezon Açıldı — Erzurum'da Kar Keyfi
5
Kars'ta 'Zincirleme Kovalamaca': Kurtlar Tilkiyi, Köpekler Kurtları Kovaladı
6
Elazığ'da Yıl Bitmeden Çifte Sevinç: Üreticinin İkiz Buzağı Mutluluğu
7
Çıldır Gölü'nde Buz Kütleleri Sahile Vurdu

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu