Nurhak'ta Sürek Avı: Tarım Zararı Veren Yaban Domuzlarına Müdahale

Merkez Av Komisyonu kararıyla tarım zararı boyutuna ulaşan popülasyona müdahale edildi

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde, tarım alanlarında zarara neden olan yaban domuzlarına karşı av düzenlendi.

Nurhak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları doğrultusunda, tarım zararlısı boyutuna ulaşan yaban domuzu popülasyonu ile mücadele kapsamında sürek avı gerçekleştirildiği belirtildi.

Av, ilçeye bağlı Tatlar ve Yeni Mahalle sınırları içerisinde, zirai mücadele amacıyla yapıldı ve tamamlandı.

Bölgeden edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde avlanmanın devam edeceği öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ’IN NURHAK İLÇESİNDE, TARIM ALANLARINDA ZARARA NEDEN OLAN YABAN DOMUZLARINA KARŞI AV YAPILDI