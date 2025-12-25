DOLAR
Ankara'da Sinoplu Bürokratlar Bir Araya Geldi

Ankara’da görev yapan Sinoplu bürokratlar, Mustafa Ermiş’in organizasyonunda bir araya gelerek Sinop’un sorunları, kalkınma potansiyeli ve gelecek vizyonunu görüştü.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:50
Ankara'da Sinoplu Bürokratlar Bir Araya Geldi

Ankara'da Sinoplu Bürokratlar Bir Araya Geldi

Ankara’da yaşayan ve Sinop’un farklı ilçe ve bölgelerinde doğup büyümüş, kamu yönetiminde görev yapan Sinoplu bürokratlar bir araya geldi. Toplantı, Sinop’un geleceği ve ortak paydada buluşma amacıyla gerçekleşti.

Organizasyon ve moderatör

Toplantının organizasyonu Sinoplu BTK İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mustafa Ermiş tarafından yapıldı. Oturumun moderatörlüğünü ise Milli Eğitim Bakan Danışmanı Erol Erdoğan üstlendi.

Katılımcılar ve gündem

Buluşmaya, başta AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş olmak üzere çok sayıda üst düzey bürokrat katıldı. Ayrıca AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu da toplantıda yer aldı.

Toplantıda, ortak payda olan Sinop çerçevesinde; Sinop’un sorunları, kalkınma potansiyeli, geleceği ve gelecek vizyonu üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Katılımcılar, toplantının belirli aralıklarla tekrar edilerek sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması konusunda görüş birliğine vardı.

Toplantı, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

