Toroslar Belediyesi Çağdaşkent'te Zeytin Ağaçlarını Kesince Mahalle Ayağa Kalktı

Mersin'in Merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi 93099 Sokak'ta, mahalle sakinleri tarafından yıllar önce dikilen zeytin ağaçlarının, CHP'li Toroslar Belediyesi ekiplerince kesilmeye başlanması tepki yarattı. Belediyenin çalışmayı 'park yapılacağı' gerekçesiyle yürüttüğü belirtilirken, mahalle sakinleri sürecin durdurulmasını talep etti.

Mahalleli Endişeli: Bilgilendirme Yapılmadı

Kesim işlemlerinin başlamasıyla mahallede gerginlik oluştu; vatandaşlar uygulamaya itiraz etti. Mahalle sakinleri, söz konusu alanın uzun yıllardır zeytin ağaçlarıyla yeşil bir alan oluşturduğunu ve kesime ilişkin kendilerine herhangi bir proje ya da bilgilendirme yapılmadığını ileri sürdü. Vatandaşlar, park yapılacağı gerekçesiyle başlatılan kesimlerin durdurulmasını istedi.

Eski Muhtar ve Vatandaşların Tepkileri

Eski mahalle muhtarı Hasan Hüseyin Yılmaz, alanın belediyeye ait olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: 'Bu mahallede ben 20 yıl muhtarlık yaptım. Bu zeytin ağaçları belediyenin mülkiyetinde olan yer değil, artı yüksek gerilim hattının üstünden geçen yerler. Elektrik firmasının istimlak ettiği yerler. 30-35 yıllık bu ağaçlar, şu anda buraya park yapılacağı hevesiyle ağaç katliamı şeklinde kesiliyor. Park yapacak olan kişi projeyi bize gösterip insanları ikna etmeliydi.' Yılmaz, ayrıca Abdurrahman Yıldız'ın CHP'den istifa etmesi çağrısında bulunarak uygulamayı 'ağaç katliamı' olarak nitelendirdi ve 35 yıllık emeğin yok edildiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Çetinkaya ise tepkisini şöyle dile getirdi: 'Vatandaş buraya ağaç dikmiş, şimdi hepsini kökünden kaldırıyorlar. Burası orman gibi bir yerdi. Kesimi görünce insanın içi acıyor. Park yapılacaksa başımızın üstüne ama karşı tarafta boş ve belediyeye ait alan vardı. Orası satılmış, buradaki ağaçlar kesiliyor. Biz buna izin vermiyoruz. Zeytin ağacıdır, kökünden kesiliyor, yazık, günah.'

Mahalledeki tepkiler sürerken, vatandaşlar yetkililerden çalışmanın derhal durdurulmasını ve kesime ilişkin şeffaf bir bilgilendirme ile proje sunulmasını talep ediyor.

