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Alişan, Adana'da Coşkuyla Konser Verdi

Alişan, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Adana Merkez Park'ta hayranlarıyla buluştu.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 23:18
Alişan, Adana'da Coşkuyla Konser Verdi

Alişan, Adana'da Konser Verdi

Şarkıcı Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Adana'da muhteşem bir konser gerçekleştirdi.

Seyhan Nehri Kıyısında Müzik Ziyafeti

Etkinlik, Seyhan Nehri kıyısında yer alan Merkez Parkta yapıldı. Burada hayranlarıyla buluşan Alişan, en sevilen şarkılarını dinleyicilere sundu.

Konser boyunca dinleyiciler, Alişan'ın sahne performansını cep telefonlarıyla kaydetti. Müzik tutkunları, bu özel anları sosyal medyada paylaşıp, Alişan'a olan sevgilerini gösterdi.

Şarkıcı Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"...

Şarkıcı Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Adana'da sahne aldı.

Şarkıcı Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"...

Şarkıcı Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Adana'da sahne aldı.

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