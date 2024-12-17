Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Son yıllarda plastik israfını önlemek amacıyla alışveriş poşetlerinin ücretli olması kararlaştırıldı. 2019 yılında yürürlüğe giren bu uygulama ile birlikte, alışveriş sırasında verilen her poşet 25 kuruş olarak ücretlendirildi. Ancak, yaklaşık beş yıldır herhangi bir zam yapılmamıştı.

Son günlerde, alışveriş poşetlerine yönelik zam talepleri gündeme gelmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu konudaki iddialara yanıt vererek, 2025 yılında alışveriş poşetlerine zam gelmesinin kesin olduğunu duyurdu. Ancak, henüz yeni fiyatların ne olacağı belli değil.

Plastik Atıklarla Mücadelede Önemli Adımlar

Bakanlığın açıklamasına göre, 2019 yılında alınan karar sayesinde kişi başına aylık poşet kullanımı önemli ölçüde azalmasına rağmen, artan yaşam maliyetleri ve poşet fiyatının sabit kalması, tüketicilerin alternatif çözümler aramasına neden oluyor.

Esnaftan Gelen Talepler

Hükümetin planlarına paralel olarak, bazı esnaf temsilcileri poşet fiyatının 1 TL'ye yükseltilmesi gerektiğini talep etti. Bu öneri, vatandaş arasında tepkilere yol açarken, alternatif ürünlerin kullanımının artacağı ifade ediliyor.