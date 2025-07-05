Batman Arkeoloji Müzesi'ne Mehmet Cabir Alper'in İsmi Verildi

Mehmet Cabir Alper'in Hatırası Yaşatılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batman'ın Sason ilçesinde 23 Haziran'da gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper'in isminin, görev yaptığı müzeye verildiğini duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alper'in kültürel mirasa olan bağlılığını ve her koşulda gösterdiği özveriyi vurgulayarak, "Vefa borcumuzun bir nişanesi olarak büyük özveriyle hizmet ettiği Batman Müzemize onun adını veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Batman Mehmet Cabir Alper Arkeoloji Müzesi Açılıyor

Alper'in ismi, müzenin bundan böyle Batman Mehmet Cabir Alper Arkeoloji Müzesi olarak anılacağını belirten Bakan Ersoy, aynı kazada hayatını kaybeden diğer görevlileri de rahmet ve minnetle anarak, "Emanetleri emanetimizdir. Aziz hatıralarını daima yaşatacağız," dedi.

Kazanın Detayları

23 Haziran'da Sason'da yaşanan üzücü kazada, bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole devrilmesi sonucu Mehmet Cabir Alper ile birlikte Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, Diyarbakır Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nde Şube Müdürü Fesih Barut ve Sason Kaymakamlığı'nda görevli şoför Mazlum Yılmaz hayatını kaybetmişti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batman'ın Sason ilçesinde 23 Haziran'da bilirkişi ekibini taşıyan aracın şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper'in isminin görev yaptığı müzeye verildiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batman'ın Sason ilçesinde 23 Haziran'da bilirkişi ekibini taşıyan aracın şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper'in isminin görev yaptığı müzeye verildiğini bildirdi.