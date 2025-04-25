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Edirne'de Türkçe ve Yunanca Şarkılarla Dolu Konser

Edirne'de düzenlenen konserde Türkçe ve Yunanca şarkılar seslendirildi, kültürel zenginlikler vurgulandı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 11:55
Edirne'de Türkçe ve Yunanca Şarkılarla Dolu Konser

Edirne'de Kültürel Bir Şölen: Türkçe ve Yunanca Konser

Edirne'de, bu yılki Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında büyük bir konser düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Deveci Han Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, "Taşoz'dan Saros'a Deniz Turizmi" fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı. Ziyaretçiler, sergi sayesinde Saros Körfezi ve Yunanistan'ın Taşoz Adası'nın eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Minimax Band ve Yunan Müzisyenler Sahne Aldı

Etkinliğin avlusunda Yunanistan'dan gelen Minimax Band Orkestrası performans sergiledi. Konser, Trakya Üniversitesi akademisyenlerinden müzisyen Dr. Evrim Kaşıkçı ve Yunan müzisyen Nikos Grammatidis'in akordiyon ve buzuki icralarıyla devam etti. İkili, dinleyicilere unutulmaz Türkçe ve Yunanca şarkılar sundu.

Kültürel Zenginlik ve Turizm Vurgusu

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, etkinliğin başarılı bir şekilde tamamlandığını ve Edirne'nin kültürel zenginliğini sergilediklerini belirtti. Soytürk, “Bu etkinlikler, ülkeler arası turizmin önemli bir birleşeni olarak, şehrimizin sahip olduğu zenginliği yansıtmayı amaçlıyor” dedi. Ayrıca etkinliklere destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Önemli İsimler Etkinlikte Bir Araya Geldi

Programa Yunanistan Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu ve birçok sanat sever katıldı. Bu anlamlı etkinlikler, hem kültürlerarası diyalogu güçlendirdi hem de Edirne’nin turizm potansiyelini ön plana çıkardı.

Edirne'de, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Deveci Han...

Edirne'de, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Deveci Han Kültür Merkezi'nde konser ve sergi etkinliği düzenlendi. Program kapsamında Trakya Üniversitesi akademisyenlerinden müzisyen Dr. Evrim Kaşıkçı akordiyon, Yunan müzisyen Nikos Grammatidis de buzuki ile sahne aldı. Konserde ikili, Türkçe ve Yunanca şarkılar seslendirdi.

Edirne'de, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Deveci Han...

Edirne'de, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Deveci Han Kültür Merkezi'nde konser ve sergi etkinliği düzenlendi. Program kapsamında Trakya Üniversitesi akademisyenlerinden müzisyen Dr. Evrim Kaşıkçı akordiyon, Yunan müzisyen Nikos Grammatidis de buzuki ile sahne aldı. Konserde ikili, Türkçe ve Yunanca şarkılar seslendirdi.

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