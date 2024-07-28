Alışverişlerde bunu almayan yandı! Çok büyük cezası var!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı gelir artırmaya ilişkin yönetmeliğe göre, alışveriş yaptıktan sonra makbuz ve fatura almayan herkese ağır cezalar uygulanabilecek. Hem işletmelere hem de tüketicilere ağır yaptırımlar getiren vergi paketinin bu hafta TBMM'de görüşülmesi bekleniyor.

5 bin TL ceza olası!





Gelir kaybı ve vergi kaçakçılığının önlenmesini amaçlayan yeni düzenlemeler, vergi cezasında 43 kat kadar bir artırım ortaya çıkaracak. Türkiye Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği (TÜRMOB) yetkilileri, bu yaptırımların uygulanması halinde fatura düzenlemeyen şirketlerin ilk ihlal sonrası 10 bin TL ceza, sonraki ihlallerde de 65 bin TL ceza tutarı ödemek zorunda kalacağını söyledi. Ayrıca makbuz almayan tüketicilere, satın alma tutarına bakılmaksızın 5.000 TL idari para cezası kesilecek. Mevcut mevzuata göre söz konusu ceza 680 TL şeklinde uygulanıyor. Bu yaptırımlar Maliye Bakanlığı yetkilileri veya özel olarak görev verilen kişiler tarafından uygulanabilecektir.

"Ceza ile miktar arasındaki dengesizlik açıkça belirtiliyor"

Cezanın orantısız ve çok yüksek olduğunu ifade eden TÜRMOB, ceza tutarı ile makbuzun üzerindeki tutar arasındaki orantısızlığa vurgu yaptı. TÜRMOB'un değerlendirme raporu içeriğinde, artan yaptırımların vergi mükelleflerinin yanı sıra muhasebecilerle mali müşavirleri de olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor. Raporda, "İhlallere ilişkin cezaların çoğu, ihlal yapan vergi mükelleflerine uygulansa da gerçekte bu cezaların çoğunluğu profesyoneller tarafından kesiliyor. Yaptırımların artması uzmanların işlerini yapmasını imkansız hale getiriyor." denilmiştir.