Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

Türkiye otomobil pazarının en çok tercih edilen markalarından biri olan Renault, yenilenen Renault Captur modeliyle otomobil severlerin karşısına çıktı. SUV segmentindeki başarısıyla bilinen Captur, hem şık tasarımı hem de teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle sıfır otomobil almak isteyenlerin radarına giren bu model, rekabetçi fiyatları ve geniş opsiyon seçenekleriyle Türkiye’de büyük ilgi görüyor. Yenilenen Renault Captur’un özellikleri, fiyatları ve sunduğu paketler hakkında tüm detaylar haberimizde...

YENİLENEN RENAULT CAPTUR NELER SUNUYOR?

Renault Captur, B-SUV segmentinde yenilenen tasarımı ve gelişmiş teknolojik donanımlarıyla Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaptı. Aracın hem dış hem iç tasarımında yapılan değişiklikler, kullanıcı deneyimini üst düzeye taşımak üzere optimize edildi. Özellikle 10,4 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve yeni Renault yüzü, aracın en dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra, Esprit Alpine donanım paketinde Google bağlantılı hizmetler gibi ileri seviye teknolojiler de sunuluyor.

Renault Captur’un dikkat çekici diğer özellikleri arasında sürüş dinamikleri, yakıt verimliliği ve teknolojik gelişmelerle donatılmış güvenlik sistemleri bulunuyor. Bu özellikler, SUV tutkunları için Captur’u cazip bir seçenek haline getiriyor.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ VE KONFOR BİR ARADA

Yenilenen Renault Captur, sadece tasarımıyla değil, sunduğu gelişmiş teknoloji ve konfor özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Özellikle yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı ve kullanıcı dostu ara yüzü ile araç içi eğlence ve navigasyon sistemi oldukça etkileyici. Araçta yer alan Google bağlantılı hizmetler, sürücülerin günlük yaşamını kolaylaştıran birçok özellikle donatılmış durumda.

Ayrıca, Esprit Alpine donanım paketi ile gelen bu özellikler, sürüş deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Renault Captur’un bu versiyonu, özellikle yeni teknolojilere ilgi duyan ve konfor arayan SUV severler için güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

FİYATLAR VE DONANIM SEÇENEKLERİ

Yenilenen Renault Captur, iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor: Techno ve Esprit Alpine. Bu donanım paketleri, farklı motor seçenekleri ve teknolojik özelliklerle zenginleştirilmiş durumda. İşte Renault Captur’un güncel fiyatları ve motor seçenekleri:

Techno Mild Hybrid EDC 160 hp – ₺1.595.000

– ₺1.595.000 Esprit Alpine Mild Hybrid EDC 160 hp – ₺1.695.000

– ₺1.695.000 Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145 hp – ₺1.900.000

Her iki motor seçeneği de yenilikçi teknoloji ve yakıt tasarrufu sağlama amacıyla optimize edilmiş olup, özellikle uzun yolculuklar ve şehir içi kullanımda etkili performans vaat ediyor.

OPSİYONLAR VE PAKETLER

Yeni Renault Captur’da kullanıcıların ihtiyaçlarına göre çeşitli opsiyon ve paket seçenekleri sunuluyor. Aracınızı kişiselleştirerek kendi zevkinize ve ihtiyaçlarınıza uygun hale getirebileceğiniz bu seçenekler, Captur’u daha da cazip bir hale getiriyor. İşte sunulan opsiyonlar ve paketler:

Opsiyonlar:

Yedek lastik – ₺11.000

Metalik renk – ₺10.500

Çift renk gövde – ₺17.000

Elektrikli açılır cam tavan – ₺67.000

Harman Kardon ses sistemi – ₺35.000

Paketler:

Park paketi – ₺36.000

Güvenlik paketi – ₺70.000

Koltuk konfor paketi – ₺30.000

Bu opsiyon ve paketler, kullanıcıların Captur’u tamamen kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirmelerine olanak tanıyor. Özellikle güvenlik ve konfor arayanlar için sunulan güvenlik ve koltuk konfor paketleri, aracın işlevselliğini bir üst seviyeye taşıyor.

RENAULT CAPTUR: SUV SEVERLER İÇİN İDEAL SEÇENEK

Yenilenen Renault Captur, sunduğu gelişmiş teknolojiler, şık tasarım ve geniş opsiyon seçenekleri ile SUV severler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Aracın hem şehir içi kullanımda hem de uzun yolculuklarda sunduğu konfor ve performans, kullanıcıların ilgisini çekiyor. Özellikle mild hybrid ve full hybrid motor seçenekleri, yakıt verimliliği sağlamak isteyen kullanıcılar için oldukça avantajlı.

Renault Captur, ₺1.595.000’den başlayan fiyatları ile B-SUV segmentindeki rekabeti bir adım öne taşıyor. Fiyat aralığının üst seviyelerinde ise ₺1.900.000’ye kadar çıkan Esprit Alpine Full Hybrid model bulunuyor. Bu fiyat seçenekleri, Captur’u hem teknolojik özelliklere hem de bütçe dostu alternatiflere sahip bir SUV olarak sunuyor.

Renault Captur, yenilenen yüzü ve gelişmiş teknolojik donanımlarıyla Türkiye pazarına iddialı bir giriş yaptı. Sıfır otomobil almak isteyenlerin ilgisini çeken bu model, geniş opsiyon yelpazesi ve kişiselleştirilebilir özellikleriyle kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Özellikle 10,4 inç bilgi-eğlence ekranı, Google bağlantılı hizmetler, mild ve full hybrid motor seçenekleri gibi yenilikçi özellikler Captur’u rakiplerinden ayıran başlıca özellikler arasında yer alıyor. ₺1.595.000’den başlayan fiyatlarıyla da Türkiye pazarında dikkat çekmeyi başaran Captur, SUV severler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.