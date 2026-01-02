Amasya Merzifon'da Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı
Kar yağışı sonrası ormanlık alanlara ekmek ve yem ulaştırıldı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kar yağışının ardından doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alanlara yem bırakıldı.
Merzifon Belediyesi ekipleri, araçlarla taşıdıkları ekmek ve yemleri ormanlık alana ulaştırdı.
Faaliyetin kış mevsimi boyunca sürdürüleceği belirtildi.
