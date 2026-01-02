DOLAR
Amasya Merzifon'da Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Amasya Merzifon'da kar sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Merzifon Belediyesi ekipleri ormanlık alanlara ekmek ve yem bıraktı; uygulama kış boyunca sürecek.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 22:17
Kar yağışı sonrası ormanlık alanlara ekmek ve yem ulaştırıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kar yağışının ardından doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alanlara yem bırakıldı.

Merzifon Belediyesi ekipleri, araçlarla taşıdıkları ekmek ve yemleri ormanlık alana ulaştırdı.

Faaliyetin kış mevsimi boyunca sürdürüleceği belirtildi.

