Elazığ'da karla mücadele: 276 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen karla mücadele çalışmalarında, gün içinde 276 köy yolu ulaşıma açıldı.

Çalışma detayları

Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde iş makineleriyle sürdürülen çalışmalarda birçok yerleşim yerinin ulaşımı sağlandı. Ekiplerin kapalı bulunan köy yollarını açmaya yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İl genelinde karla mücadelede görev yapan ekip sayısı ve araç sayısı ise şu şekilde: 90 araç ve 120 personel.

Yetkililer, gerekli önlemlerin alındığını ve çalışmaların planlı şekilde sürdürülerek ulaşımın güvence altına alındığını bildirdi.

