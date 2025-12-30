DOLAR
Artvin'de Çocukların Kartoplu 'Savunması' İş Makinesini Duraklattı

Artvin'de kar temizliği yapan iş makinesine oyun alanlarını korumak isteyen çocuklar kartoplarıyla tepki gösterdi; neşeli anlar belediye tarafından paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:41
Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından okullar bir gün süreyle tatil olurken, mahallenin kayış alanında oyun oynayan çocuklar, alanı temizlemeye gelen Artvin Belediyesi'ne ait iş makinesine tepki gösterdi. Oyun alanlarının bozulmasını istemeyen minikler, kar topu atarak müdahaleye karşı çıktı.

Çocuklar, temizlik ekibine kartoplarıyla cevap vererek adeta "kar toplu savunma" yaptı. Görüntülerde, çocukların kahkahalar eşliğinde kartopu attığı ve iş makinesi operatörünün bu duruma tebessümle karşılık verdiği görüldü; anlar operatörün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler Belediye Hesabından Paylaşıldı

Video daha sonra Artvin Belediyesi’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "Kar yağdı, çocuklar sahayı kaptı. Yol açma çalışması yapıyoruz ama küçük hemşehrilerimiz ‘Biraz daha oynayalım’ diye kartopuyla savunmaya geçti. Merak etmeyin, önce oyun sonra yol" ifadelerine yer verildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

