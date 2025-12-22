DOLAR
Ambulans helikopter kazasında ölen ATT Selçuk Saykal için eşinden şehitlik talebi

Muğla'da 22 Aralık 2024'teki ambulans helikopter kazasında yaşamını yitiren ATT Selçuk Saykal'ın eşi Ayşe Saykal, eşinin devlet nezdinde şehit sayılmasını talep ediyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:30
22 Aralık 2024'teki kaza ve aile beklentisi

Muğla’da 22 Aralık 2024 tarihinde görev dönüşü havalandıktan kısa süre sonra yoğun sis nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasına çarparak kaza kırıma uğrayan Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopterde Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Saykal hayatını kaybetti.

Ayşe Saykal, kazanın üzerinden geçen bir yılda eşinin devlet nezdinde şehit sayılmadığını belirterek yetkilerden çözüm beklediklerini söyledi. Saykal, yaşadıkları süreci ve taleplerini basın aracılığıyla gündeme taşıdı.

Ayşe Saykal, İHA'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Eşim cuma günü sabah Cumhurbaşkanlığı görevi için Muğla’ya gitmişti. 22 Aralık 2024 tarihinde Muğla’dan dönüş için hareket ettiklerinde meydana gelen Sağlık Bakanlığı’na bağlı helikopter ambulans kazasında eşim ile birlikte 4 şehit verdik. Ancak, eşim Selçuk Saykal prosedür gereği Sağlık Bakanlığı tarafından şehit sayılmıyor. 3 çocuğum var ve çocuklarımın şehit çocuğu sayılmasını istiyorum"

Saykal, ayrıca sürecin uzadığına ve resmi başvurularına olumlu yanıt alamadığına dikkat çekti: "CİMER’e yazdım ancak ret cevabı geldi. Dava süreçlerimiz var, fakat şehitlik için kaza kırım raporu bekleniyor. 1 yıldır bekliyorum, eşim devlet nezdinde şehit sayılmadı. Bizim ve Allah katında şehit sayılan eşim devlet nezdinde şehit sayılmıyor. Eşim Sağlık Bakanlığı’na bağlı TUSAŞ helikopterinde sözleşmeli olarak çalışıyordu. Eşim 11 yıldır helikopter ambulansta Acil Tıp Teknisyeni olarak görev aldı. 3 tane çocuğum var, eşimin devlet nezdinde de şehit sayılmasını ve bakanlığın buna bir çözüm bulmasını istiyorum"

Ayşe Saykal yaşadıkları hukuki süreçler ve bekleyen kaza kırım raporu nedeniyle bir yıldır netice alamadıklarını ve yetkililerden eşinin şehit sayılması konusunda adım atılmasını talep ettiklerini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

