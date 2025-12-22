DOLAR
Menteşe'de Gençler Seramik Biblo Boyama Atölyesinde Buluştu

Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi'nde düzenlenen seramik biblo boyama atölyesi, gönüllü gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti; teknik eğitim ve sosyalleşme öne çıktı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:12
Uluslararası Gençlik Merkezi'nde sanat ve paylaşım dolu bir gün

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, gönüllü gençlerin katılımıyla düzenlenen seramik biblo boyama atölyesine ev sahipliği yaptı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan çalışmalara bir yenisi eklendi. Atölye, gençlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti ve katılımcılar sanatla dolu bir gün geçirerek yeteneklerini sergiledi.

Etkinlikte gençler, sunulan hazır seramik bibloları hayal güçleriyle renklendirdi. Sanat eğitmenleri rehberliğinde gerçekleştirilen çalışmada katılımcılara; temel boyama teknikleri, fırça kullanımı ve renk uyumu gibi konularda teknik bilgiler verildi. Ortaya çıkan özgün desenler, gençlerin estetik bakış açılarını ortaya koydu.

Gönüllü gençler etkinliğin sadece sanatsal bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda günlük streslerden uzaklaşma ve sosyal bağ kurma imkânı sunduğunu belirtti. Paylaşım kültürünün ve ekip çalışmasının ön plana çıktığı atölyede katılımcılar bireysel üretim yapmanın mutluluğunu yaşarken akranlarıyla da sosyalleşti.

Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri etkinlikle ilgili açıklamada, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyen bu tür sanatsal faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini vurguladı ve katılım sağlayan tüm gönüllülere teşekkür etti.

Renkli görüntülerle tamamlanan etkinlik, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

