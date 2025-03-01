Anadol Tutkunları: Otomobilleri Aileden Biri Gibi Görüyor

İzmir Anadol Kulübü Derneği üyeleri, Anadol marka otomobilleriyle olan bağlarını aileden biri gibi nitelendiriyor. Bu tutkuyla, araçlarını titizlikle korumakla kalmayıp, aynı zamanda bu sevgiyi gelecek nesillere aktarmayı hedefliyorlar.

Anadol'un Tarihçesi ve Üretim Süreci

19 Aralık 1966'da İstanbul'daki fabrikasında üretimine başlanan Anadol, ilk olarak 28 Şubat 1967'de satışa sunuldu. 1984 yılına kadar toplamda 93 bin 188 adet Anadol üretildi. Bu dönemde, hem otomobil hem de pick-up modelleriyle Türk otomotiv tarihinin önemli parçalarından biri haline geldi.

Dernek Başkanı Mert Gökyer’in Anadol Sevgisi

İzmir Anadol Kulübü Derneği Başkanı Mert Gökyer, 2012 yılında kurulan kulübün 2023 yılında dernekleştiğini ve şu an 25 aktif üyesi olduğunu belirtti. Anadol'un çocukluk hayali olduğunu ifade eden Gökyer, toplamda 21 Anadol'a sahip olduğunu aktardı. Özenle bakıp keyifle kullandıkları bu araçların, evlerinin bir parçası gibi olduğunu söyledi:

"Ben 2016 yılında evlendim ve gelin arabam Anadol'du. Artık eşim bile 'Anadol'dan başka arabaya binmem' diyor. Bu tamamen farklı bir keyif ve çok eğlenceli."

Dernek Üyelerinin Anadol İle Bağları

Dernek üyesi Fatih Burs, Anadol'un tasarım ve teknolojisinin, Türkiye otomotiv endüstrisinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Burs, babasıyla beraber anısını yaşattıkları otomobilin restore edilme sürecini anlattı.

Gürhan ve Musa Ar ise Anadol ile olan dostluklarını kardeşler gibi tanımlayarak, bu otomobil ile birçok güzel anı biriktirdiklerini dile getirdiler. Garaj kurarak Anadol severleri bir araya toplamak için çalışmalar yürüttüklerini belirttiler.

Anadol tutkusu, yalnızca bir otomobil sevdası değil; aynı zamanda bir topluluk oluşturmayı, eski günleri yad etmeyi ve geçmişle olan bağı sürdürmeyi hedefleyen bir tutkudur.

Anadol marka otomobilin sevgisinin yaşatılması ve trafiğe kazandırılması için kurulan İzmir Anadol Kulübü Derneği üyeleri, evlat ya da kardeş olarak gördükleri otomobilleri özenle koruyup, keyifle kullanıyor. İstanbul'daki fabrikasında 19 Aralık 1966'da seri üretimine başlanan Anadol, ilk kez 28 Şubat 1967'de satışa sunuldu. Anadol üretimi 1984 yılında sonlandırıldı, bu sürede 62 bin 923 otomobil ve 30 bin 265 pick-up olmak üzere toplam 93 bin 188 adet üretim yapıldı. İzmir'deki Anadol tutkunları, kurdukları dernekte Anadol marka otomobilin sevgisinin yaşatılması ve trafiğe kazandırılması için çalışmalar yürütüyor.

Anadol marka otomobilin sevgisinin yaşatılması ve trafiğe kazandırılması için kurulan İzmir Anadol Kulübü Derneği üyeleri, evlat ya da kardeş olarak gördükleri otomobilleri özenle koruyup, keyifle kullanıyor. İstanbul'daki fabrikasında 19 Aralık 1966'da seri üretimine başlanan Anadol, ilk kez 28 Şubat 1967'de satışa sunuldu. Anadol üretimi 1984 yılında sonlandırıldı, bu sürede 62 bin 923 otomobil ve 30 bin 265 pick-up olmak üzere toplam 93 bin 188 adet üretim yapıldı. İzmir'deki Anadol tutkunları, kurdukları dernekte Anadol marka otomobilin sevgisinin yaşatılması ve trafiğe kazandırılması için çalışmalar yürütüyor.