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Anadolu Ateşi, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluştu

Anadolu Ateşi, Aspendos'ta yoğun ilgiyle sahne aldı; Mustafa Erdoğan sezon hedeflerini ve yabancı izleyici oranını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 10:36
Anadolu Ateşi, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluştu

Anadolu Ateşi, Aspendos'ta Sanatseverlerle Buluştu

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle bir araya geldi. Gösteride, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden esinlenilen danslar sahnelendi. Tarihi Aspendos'un duvarlarına, Türk bayrağı ve Anadolu manzaraları yansıtılarak görsel bir şölen oluşturuldu.

Yoğun İlgi ve Özel Gösteri

Yaklaşık 2 saat süren bu muhteşem gösteriye, hem yerli hem de yabancı sanatseverlerden yoğun ilgi vardı. Gösteri sonunda dansçılar, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan ile birlikte seyircileri selamladı.

Mustafa Erdoğan'dan Hedefler ve Seyirci Profili

Mustafa Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, 2025 sezonuna başladıklarını ve üçüncü kez sahne aldıklarını belirtti. Her milletten izleyicinin gösterileri takip ettiğini vurgulayan Erdoğan, “İlkbahar ve sonbaharda daha çok Kuzey ve Avrupa ülkelerinden turistler geliyor. Yaz aylarında ise Rus turistler ağırlıkta. Seyircimizin %80'ini yabancılar oluşturuyor” dedi. Ayrıca, her sezonda 1 milyona yakın seyirci hedeflediklerini de ekledi.

Yoğun Sezon Beklentisi

Gösterilerinin yoğun bir sezon geçireceğini vurgulayan Erdoğan, her salı ve cuma sahne almaya çalışacaklarını ve Troya gösterisini de denemeyi planladıklarını söyledi. Önceki gün ABD'den döndüklerini belirten Erdoğan, burada düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü'ne katıldıklarını ve etkinliğin oldukça görkemli olduğunu ifade etti.

Mustafa Erdoğan, sezon boyunca farklı ülkelerde sahne alacaklarını da sözlerine ekleyerek, sanatseverleri unutulmaz gösterilere davet etti.

Anadolu Ateşi dans topluluğu, Antalya'da bulunan Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle...

Anadolu Ateşi dans topluluğu, Antalya'da bulunan Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu.

Anadolu Ateşi dans topluluğu, Antalya'da bulunan Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle...

Anadolu Ateşi dans topluluğu, Antalya'da bulunan Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu.

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