Ankara'da Buz Gibi Gün: Termometreler -18'e Düştü

Başkentte dondurucu soğuk birkaç gün daha sürecek

Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinde gün boyunca dondurucu soğuk etkisini gösterdi. Ankara merkezde bugün termometreler eksi 11’i gördü.

Çevre ilçelerde ise sıcaklıklar daha da düştü: Nallıhan’da termometreler eksi 18’i, Çamlıdere’de eksi 12’yi, Çubuk’ta eksi 11’i, Haymana’da eksi 11’i, Beypazarı’nda eksi 10’u, Kahramankazan’da eksi 10’u, Kızılcahamam’da eksi 10’u, Sincan’da eksi 9’u, Elmadağ’da eksi 8’i, Akyurt’ta ise eksi 8’i gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava birkaç gün daha başkentte etkisini gösterecek.

