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Ankara'da iş arayanlara büyük fırsat! Üniversiteye 50 KPSS puanıyla personel alımı!

Üniversite bünyesine yeni personel alımı yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 18:26
Ankara'da iş arayanlara büyük fırsat! Üniversiteye 50 KPSS puanıyla personel alımı!

İş arayan adaylara müjde! Üniversite bünyesine personel alımı yapılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE BÜNYESİNE PERSONEL ALIMI

İş arayan adaylar kamu kurumlarının açık iş ilanlarını yakından takip ediyor. Yapılan son duyurulara göre üniversite bünyesine sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilecek. Adayların pozisyon için belirtilen sertifikayı ilan gününden önce alması gerekiyor. Spor Uzmanı kadrosuna başvuru yapacak adayların Antrenörlük kademe düzeyinin başvuru yapacağı pozisyon ve branşa uygun olması gerekiyor. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adayların güvenlik kartlarının geçerlilik süresinin olması gerekiyor. İlgili kanun kapsamında hizmet sözleşmesine aykırı şekilde hareket eden ya da sözleşme süresinde şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri fesh edilecektir. KHK ile kamu görevinden çıkarılan adaylar ve kamu görevine iadesi reddedilen kişiler başvuru yapamayacak. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adayların 2022 KPSS puanının en az 60 olması gerekiyor. Başvuru yapacak adayların emeklilik ya da yaşlılık maaşı almaması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması şartlarını da taşımaları gerekiyor. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. 

üniversite personel alımları

Başvurular 10 Temmuz ile 24 Temmuz tarihlerinde yapılabilecek. Başvuru yapacak adaylar KPSS sonuç belgesi, mezuniyet belgesi, adli sicil belgesi, askerlik belgesi, özel güvenlik kimlik kartı, antrenörlük belgesi, sertifika belgelerini sisteme yükleyerek başvurularını oluşturabilecek. Adayların gerçek dışı bilgi verdiği tespit edilirse başvuruları iptal edilecek. Spor Uzmanı kadrosu için KPSS puanına göre pozisyonun on katı olarak çağrılarak yazılı ya da sözlü sınava bağlı olacaklar. Diğer pozisyonlar için adaylar başvuru tarihi bittikten sonraki 7 gün içinde üniversite resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Kadrolara göre adaylardan aranacak şartlar ve alım sayıları şu şekilde olacak;

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi (*) dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak, güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, iç ve dış mekânlar da vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Kontenjan: 1

SPOR UZMANI

"Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği”, “Antrenörlük Eğitimi” lisans programlarının veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu bölümlere denk kabul edilen Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından verilen en az 3.Kademe (C) Basketbol Antrenörlük belgesine sahip olmak.

Kontenjan: 1

SPOR UZMANI

“Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği”, “Antrenörlük Eğitimi” lisans programlarının veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu bölümlere denk kabul edilen Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından verilen en az 3.Kademe (Kıdemli Antrenör) Voleybol Antrenörlük belgesine sahip olmak.

Kontenjan: 1

SPOR UZMANI

“Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği”, “Antrenörlük Eğitimi” lisans programlarının veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu bölümlere denk kabul edilen Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen en az UEFA (B) Futbol Antrenörlük belgesine sahip olmak.

Kontenjan: 1

BÜRO PERSONELİ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Siber Güvenlik, KVKK, Kalite Yönetimi alanında ve başkanlığın verdiği diğer işlerde çalıştırılmak üzere;

Herhangi bir lisans programından mezun olmak, “Bilgisayarda Hızlı Klâvye Kullanımı”, “Bilgisayar İşletmenliği”, “Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemleri“, “Uçtan Uca Temel Siber Güvenlik Eğitimi”, “ISO 27001 Temel Eğitimi ve 19011 İç Tetkikçi Eğitimi”, “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi” sertifikalarına sahip olmak.

Kontenjan: 1

BÜRO PERSONELİ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Siber Güvenlik, KVKK, Kalite Yönetimi alanında ve başkanlığın verdiği diğer işlerde çalıştırılmak üzere;

Ortaöğretim mezunu olmak, “Bilgisayarda Hızlı Klâvye Kullanımı”, “Bilgisayar İşletmenliği”, “Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemleri“, “Uçtan Uca Temel Siber Güvenlik Eğitimi”, “ISO 27001 Temel Eğitimi ve 19011 İç Tetkikçi Eğitimi”, “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi” sertifikalarına sahip olmak.

kONTENJAN: 2

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