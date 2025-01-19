Rize'de Dondurucu Havada 9. Kış Yüzme Şenliği düzenlendi

Rize'de Kış Yüzme Şenliği Heyecanı

Rize'de, Kaçkar Dağları Milli Parkı içindeki gölde kar yağışı altında düzenlenen "9. Kış Yüzme Şenliği" doğaseverlerin ilgisini çekti. Şenlik, Rizeli dağcı Hasan Önder önderliğinde gerçekleştirildi.

Yüzücüler Soğuğa Meydan Okudu

Organizasyon için Ardeşen ilçe merkezinde toplanan katılımcılar, yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından Deremezra köyüne ulaştı. Etkinlikte 40 kişi, dondurucu soğuk havaya aldırış etmeden suya girdi. Dondurucu suda yüzme keyfini çıkaran katılımcılardan bazıları, gölde tulum eşliğinde horon oynadı.

Hasan Önder: Geleneksel Olacak

Hasan Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış yüzme şenliğini geleneksel hale getirdiklerini belirtti. Önder, "Sıra dışı bir etkinlik yaptık. Doğasever ve dağcı arkadaşlarımızla, zor hava koşullarında adrenalini yüksek bir ortamda kar yağışı altında yüzdük. Önümüzdeki yıllarda da farklı yerlerde bu etkinliği sürdüreceğiz." dedi.

Katılımcılardan Yorumlar

Etkinlik öncesi göle girme konusunda çekincesi olan Olgun Atagün, "Bir taraftan karın yağması da bizi mutlu etti. Böyle bir atmosferde yüzmek çok güzel," ifadelerini kullandı. Dalgıç Mustafa Beyaz ise her yıl bu etkinliğe katıldığını, kar yağışı altında suya girmenin eşsiz bir his olduğunu vurguladı.

Ayrıca, bazı vatandaşlar etkinlik boyunca ateş yakarak kar üstünde horon oynamayı da ihmal etmedi.

Rize'de Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki Deremezra Köyünde kar yağışı altında "9. Kış Yüzme Şenliği" düzenlendi. Ardeşen ilçe merkezinde toplanan doğa tutkunları, Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan köydeki etkinlikte soğuğa aldırış etmeden suya girdi. Dondurucu suda yüzen bazı katılımcılar, gölde tulum eşliğinde horon oynadı.

Rize'de Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki Deremezra Köyünde kar yağışı altında "9. Kış Yüzme Şenliği" düzenlendi. Ardeşen ilçe merkezinde toplanan doğa tutkunları, Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan köydeki etkinlikte soğuğa aldırış etmeden suya girdi. Dondurucu suda yüzen bazı katılımcılar, gölde tulum eşliğinde horon oynadı.