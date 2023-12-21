Ankara'da iş arayanlara müjdeli haber! O üniversite KPSS puanını getireni işe alacak!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi personel alımı başladı! Başvuru için gerekli koşullar haberimizde...

Ankara'da iş arayanlara müjdeli haber! O üniversite KPSS puanını getireni işe alacak!
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ), çeşitli kadrolarda sözleşmeli personel alımı için başvurularını kabul etmeye devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, üniversite bünyesinde büro personeli, sağlık teknikeri (tıbbi sekreter), tekniker, teknisyen, mühendis, programcı, ve sağlık teknikeri pozisyonlarında personel alınacak.

Başvurular 29 Aralık 2023 tarihine kadar yapılabilecek olup, adayların başvuru yapmadan önce belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şartlar arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartların yanı sıra çeşitli özel şartlar bulunmaktadır.

Başvuru yapacak adayların çeşitli KHK'larla kamu görevinden çıkarılmış olmamaları, vücut veya akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir engel olmamasını sağlık raporu ile belgelemeleri, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gibi kriterlere uymaları gerekmektedir. Ayrıca, başvuran adayların 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girmiş olmaları da aranan şartlar arasındadır.

aybü personel alımı

Başvuru yapacak adaylardan istenen belgeler arasında iş talep ve başvuru formu, diploma veya e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi, 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet fotoğraf, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi, askerlik durumunu belirten belge (erkek adaylar için), ve gerekli durumlarda YÖK tarafından kabul edilen merkezi dil sınav sonuç belgesi yer almaktadır.

Başvurular, 15 Aralık - 29 Aralık 2023 tarihleri arasında, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların ise son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin personel alımı başvurularıyla ilgili detaylı bilgilere, üniversitenin resmi web sitesi olan http://www.aybu.edu.tr/pdb adresinden ulaşılabilmektedir.

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