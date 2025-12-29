Ankara'da Kar: Yaylalar Beyaza Büründü
Ankara'nın kuzey ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
Ankara’da kar yağışı, ilin kuzey ilçelerinde aralıklı olarak etkisini sürdürüyor. Kızılcahamam, Çubuk ve Çamlıdere ilçelerindeki yaylalar, yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplanarak doğal güzelliklere dönüştü.
Kapalı köy yolu bulunmadığı öğrenildi. Kar yağışı yaylalarda kartpostallık görüntüler oluşturdu ve bölgedeki manzaralar dikkat çekti.
ANKARA'DA KAR YAĞIŞI KUZEY İLÇELERİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR. KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ.