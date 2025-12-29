DOLAR
Ankara'da Kar: Yaylalar Beyaza Büründü

Ankara'nın kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışıyla Kızılcahamam, Çubuk ve Çamlıdere yaylaları beyaza büründü; kapalı köy yolu bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 09:17
Ankara'nın kuzey ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Ankara’da kar yağışı, ilin kuzey ilçelerinde aralıklı olarak etkisini sürdürüyor. Kızılcahamam, Çubuk ve Çamlıdere ilçelerindeki yaylalar, yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplanarak doğal güzelliklere dönüştü.

Kapalı köy yolu bulunmadığı öğrenildi. Kar yağışı yaylalarda kartpostallık görüntüler oluşturdu ve bölgedeki manzaralar dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

