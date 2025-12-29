Gercüş’te Polis, Karda Mahsur Kalan Araçları Kurtardı

Yoğun kar yağışı ulaşımı aksatırken emniyet ekipleri seferber oldu

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, bazı yollarda ulaşımı durma noktasına getirdi. Yokuşları çıkaramayan ve yolda mahsur kalan araçlar, bölge trafiğinde aksamalara yol açtı.

Olay yerine kısa sürede intikal eden Gercüş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı noktalarda trafiği yönlendirerek sürücülere yön gösterdi; diğer noktalarda ise bizzat araçları iterek yardım etti. Polisler, patinaj yapan araçları dondurucu soğuğa aldırış etmeden kurtardı.

Gösterdikleri özveriyle dikkat çeken ekipler sayesinde yollar yeniden açıldı ve trafik kontrollü şekilde akışa geçti. Vatandaşlar, polislerin müdahalesinin ulaşımın normalleşmesinde belirleyici olduğunu belirtti.

Ülke genelinde etkisini artıran kar yağışı sırasında Gercüş’teki müdahale, yerel güvenlik güçlerinin kriz anlarında gösterdiği hızlı koordinasyon ve çabayı ortaya koydu.

