Ankara'da Macar Kültürü Festivali Düzenleniyor

Macaristan Kültürü, Ankara'da Yaşanacak

Ankara, Macar-Türk Kültür Yılı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan festival ile Macaristan’ın eşsiz kültürünü tanıma imkanı bulacak. CerModern etkinlik mekanında, bu cumartesi günü düzenlenecek olan "Macaristan Festivali", katılımcılara farklı kültürleri deneyimleme şansı sunuyor.

Festival Programı

Etkinlik, saat 13.00'te başlayarak, Macar halk müziği, dans gösterileri ve çeşitli yöresel yemeklerin sunumları ile devam edecek. Ayrıca, çocuklara yönelik boncuk işi, dans ve kaligrafi atölyeleri de festivalin içinde yer alacak.

Sanat ve Lezzetler

Macar fotoğraf sanatçısı Milan Radisics’in Türkiye’nin manzaralarını sunan eserleri de festivalde sergilenecek. Katılımcılar, Macar mutfağının seçkin lezzetlerini tatma fırsatını yakalayacaklar.

Ücretsiz Katılım

Ücretiz katılımın sağlandığı festival, gün boyunca sürecek. Akşam saatlerinde ise Uj Gereben, Muzsikas ve Balint Barsony & MRP müzik gruplarının performanslarıyla sona erecek.