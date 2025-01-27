Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

Devlet kurumlarına sözleşmeli personel alımları başladı! Ankara'daki kurum ve kuruluşlar, eksik pozisyonlarına yeni personel alımlarıyla ilgili ilanları yayımlamaya devam ediyor. 2025 yılının ilk ayını tamamlarken, bu uzlaşma yeni iş olanakları sunacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türk Kızılayı işbirliğiyle İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi (İSDEP-2) kapsamında personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İSDEP-2 projesi, işgücü piyasasına geçişi desteklemek ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla sürdürülmekte olup, bu kapsamda alınacak tercümanların projenin iletişim ve koordinasyon süreçlerinde yer alacağı belirtildi.

Adaylar, ilgili pozisyona başvurmak için detaylı iş tanımına ve başvuru şartlarına İŞKUR'un web sitesindeki "Duyurular" sekmesinden veya buradan ulaşabilirler.

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, bilişim alanında ihtiyaç duyulan kadrolar için önemli bir alım gerçekleştireceğini duyurdu. Bu çerçevede, 36 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Alım süreci, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi uyarınca gerçekleştirilecek.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen kriterleri taşıması ve uygun mühendislik bölümlerinden mezun olması gerekmektedir. Başvuruların alınacağı tarih aralığı ise 27 Ocak 2025 - 12 Şubat 2025 olarak belirlenmiştir. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Başvuru yapacak kişilerinin dikkat etmesi gereken belgeler arasında şunlar bulunmaktadır: