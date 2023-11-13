Ankara'da yaşayan vatandaşlara acil uyarı! Evden çıkmayın, kapıyı pencereyi kapatın

Ankaralı vatandaşlara kötü haber geldi. MGM'den gelen son dakika duyurusu üzerine bugün öğleden sonra kuvvetli yağışların gelmesi yönünde açıklamalar yapıldı.

Ankara'da yaşayan vatandaşlara acil uyarı! Evden çıkmayın, kapıyı pencereyi kapatın
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Hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesiyle beraber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar gelmeye başladı. Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ankara'da ki vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması yönünde uyarılar geldi.

ankara sel uyarısı

MGM Analiz ve Tahmin Merkezi üzerinden 13.11.2023 Pazartesi günü öğleden sonra ilimizde kuzey ve batı ilçelerinde yağışlar kuvvetli olurken yaşanabilecek su ve sel baskını ulaşımdaki aksamalara neden olabilir. Dik yamaçlarda ise heyelan riski oldukça fazladır.

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