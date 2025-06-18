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Ankara Devlet Çok Sesli Korosu 2025 Sezonunu 'Yeni Sözler' Konseriyle Kapattı

Ankara Devlet Çok Sesli Korosu, 2025 sezonunu 'Yeni Sözler' konseriyle kutlayarak çağdaş Türk bestecilerin eserlerini dinleyicilere sundu.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 21:59
Ankara Devlet Çok Sesli Korosu 2025 Sezonunu 'Yeni Sözler' Konseriyle Kapattı

Ankara Devlet Çok Sesli Korosu, 2025 sezonunu anlamlı bir etkinlikle sonlandırdı. Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki koro, CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirilen 'Yeni Sözler' konserinde, çağdaş Türk bestecilerinin özgün eserlerini müzikseverlerle buluşturdu.

Bu özel konser, 'Hikmet Şimşek Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması' kapsamında ödüllendirilmiş eserlerin yanı sıra, Türk edebiyatının değerli şairlerinin dizelerinden bestelenen parçaları ilk kez dinleyiciyle buluşturdu. Konserde Mesruh Savaş'ın duygu yüklü 'Gün Olur' adlı eseri, Dr. Recep Gül'ün aşkı işleyen 'Yürü Can Gözünü Aç' bestesi, Orhan Veli Özbayrak'ın özgün koro eserleri, Ali Özkan Manav'ın kültürel temaları ele alan besteleri ve Uğurcan Öztekin'in uluslararası başarıları ile dikkat çeken çok sesli koro eseri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Ankara Devlet Çok Sesli Korosu, her yıl genç bestecilere fırsatlar sunarak, özgün eserlerini geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Bu sayede, yeni yetenekler müzik dünyasında tanınma şansı buluyor.

Ankara Devlet Çok Sesli Korosu, 2025 sezonu kapanışını "Yeni Sözler" konseriyle yaptı. Şef Burak...

Ankara Devlet Çok Sesli Korosu, 2025 sezonu kapanışını "Yeni Sözler" konseriyle yaptı. Şef Burak Onur Erdem yönetiminde, CSO Ada Ankara Tarihi Salon'daki konserde, çağdaş Türk bestecilerinin eserleri müzikseverlerle buluştu.

Ankara Devlet Çok Sesli Korosu, 2025 sezonu kapanışını "Yeni Sözler" konseriyle yaptı. Şef Burak...

Ankara Devlet Çok Sesli Korosu, 2025 sezonu kapanışını "Yeni Sözler" konseriyle yaptı. Şef Burak Onur Erdem yönetiminde, CSO Ada Ankara Tarihi Salon'daki konserde, çağdaş Türk bestecilerinin eserleri müzikseverlerle buluştu.

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