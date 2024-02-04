Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve o illere TOKİ piyangosu çıktı! Herkes ev sahibi olacak

TOKİ'nin Büyük Fırsatı! 43 İlde 123 Konut ve 296 İş Yeri Açık Artırmayla Satışta: Hayalinizdeki Evi veya İş Yerini Kaçırmayın!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ülkemizin dört bir yanında gerçekleşecek muazzam bir satış etkinliği ile konut ve iş yeri arayışındaki vatandaşları sevindiriyor. Başkent Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden Adana'ya, İstanbul'dan İzmir'e kadar 43 ilde düzenlenecek olan açık artırmalarla toplamda 123 konut ve 296 iş yeri yeni sahiplerini bulacak.

Başvuruların başladığı bu heyecan verici süreç, 7-8 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek açık artırmalarla doruk noktasına ulaşacak. TOKİ, konut almak isteyenlere %25 peşinat ve 72 ay vade, iş yeri almak isteyenlere ise %15 peşinat ve 60 ay vade seçenekleri sunacak. Açık artırmalar, 7 Şubat Çarşamba günü iş yerleri, 8 Şubat Perşembe günü ise konutlar için Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda düzenlenecek.

Bu muazzam fırsattan yararlanmak isteyenler, sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda online olarak da teklif verebilecekler. www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden internet üzerinden katılım sağlayabilecek olan vatandaşların kayıtlarını ise 6 Şubat 2024 Salı günü saat 10.30’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

Konut satışları, özellikle Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki konutlarla dikkat çekecek. Yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade seçenekleriyle alıcılara sunulan bu konutlara başvurular, Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek. Detaylı bilgilere www.toki.gov.tr ve www.emlakmuzayede.com.tr adreslerinden veya "0212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşmak mümkün.

İş yeri satışları ise Afyonkarahisar'dan Trabzon'a kadar uzanan 29 ilde gerçekleşecek. Yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade seçenekleriyle öne çıkan iş yerleri için başvurular yine Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ şubelerinden yapılacak. Detaylı bilgiler için TOKİ'nin resmi iletişim kanalları kullanılabilecek.

Bu büyük fırsatları kaçırmamak adına başvurular ve teminatlar, Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ'nin tüm şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. TOKİ'nin düzenlediği açık artırmaların bankacılık hizmetleri de yine bu iki banka tarafından sağlanacak. Unutmayın, bu büyük fırsatlar kapınızı çalıyor; hayalinizdeki konuta veya iş yerine bir adım daha yaklaşmak için hazır olun!