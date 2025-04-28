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Ankara'nın Modern Mirası UNESCO Geçici Listesi'nde!

Ankara'nın modern mimarisi, UNESCO Geçici Listesi'ne kaydedildi. Türkiye'nin dünya mirası varlık sayısı 80'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 13:20
Ankara'nın Modern Mirası UNESCO Geçici Listesi'nde!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın modern mirasının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedilmesine dair açıklamalarda bulundu. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM binalarından Gençlik Parkı'na, Güvenpark'tan Kızılay'a kadar birçok simgesel yapı, Ankara'nın dünyaya örnek kentleşme modelini yansıtıyor" ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, Ankara'nın, "Ankara: Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası" başlıklı dosyayla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedildiğini hatırlattı. Ayrıca, emeği geçen herkesi tebrik ederek, hedeflerinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmek olduğunu belirtti.

Türkiye'nin listedeki varlık sayısı 80'e yükseldi
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın planlı şehircilik anlayışı ve modern mimarisi, Türkiye'nin UNESCO listedeki varlık sayısını 80'e çıkardı. 2021 yılında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt çalışma grubunun katkılarıyla hazırlanan dosyanın 20. yüzyılın modern başkentlerine örnek teşkil etmesi nedeniyle UNESCO'nun 2, 4 ve 6 numaralı kültürel miras kriterleri kapsamında geçici listeye dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, Atatürk Bulvarı'nın kuzey-güney doğrultusunda uzanan aksı ile Ulus ve Kızılay bölgelerinin ana bileşenler olarak yer aldığı ifade edilerek, TBMM'nin birinci, ikinci ve üçüncü binaları, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Güven Park, Gençlik Parkı, Ulus Meydanı, Ankara Garı, İş Bankası binası, çeşitli bakanlık yapıları ve Kızılay Meydanı gibi simgesel yapıların Ankara'nın planlı gelişimini ve modernleşme sürecini yansıtan önemli unsurlar olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Bakanlığın, Türkiye'nin evrensel kültürel ve doğal miras değerlerinin uluslararası düzeyde tanıtılması ve korunması amacıyla, UNESCO başta olmak üzere küresel işbirliği mekanizmalarından yararlanarak bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın modern mirasının UNESCO listesine...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın modern mirasının UNESCO listesine kaydedilmesine ilişkin, TBMM binalarından Gençlik Parkı'na, Güvenpark'tan Kızılay'a kadar birçok simgesel yapıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın modern mirasının UNESCO listesine...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın modern mirasının UNESCO listesine kaydedilmesine ilişkin, TBMM binalarından Gençlik Parkı'na, Güvenpark'tan Kızılay'a kadar birçok simgesel yapıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

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