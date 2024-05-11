Anneler günü kampanyası bekleyen başvursun! 3 dakikada annenize bedavaya hediye alacaksınız

Nakit para sıkıntısı olan kişiler annelerine hediye almak için yeni para bulma yollarına yönelmektedir. Hal böyle olunca da nereden para bulacağına dair açıklamayı Ziraat Bankası yaptı. Ziraat Bankası tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara kredi verildiği gibi Anneler Günü kampanyası kapsamında annesine hediye alacak kişilere de destek verileceği duyuruldu. Verilecek olan destek ile siz de nakit sıkıntınızı giderebilirsiniz.

Ziraat Bankası olarak Anneler Günü'ne özel bir kampanya düzenledi! Annenize özel bir hediye almak için Ziraat Bankası şubelerine uğrayın. Sadece 3 dakika içinde işleminizi tamamlayarak annenize unutulmaz bir sürpriz yapabilirsiniz. Anneler Günü'nü Ziraat Bankası ile kutlamaya hazır mısınız?





Anneler Günü yaklaşırken Ziraat Bankası olarak siz değerli müşterilere özel bir kampanya sunuluyor. Anneler Günü Kampanyası kapsamında, Ziraat Bankası şubelerine veya internet şubesine girerek sadece 3 dakika içinde anneniz için özel bir hediye alabilirsiniz.