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Anneler gününe özel bomba gibi indirim! A101 29 Nisan aktüel ürünleri satışta

A101 Markette bu hafta satışa sunulan ürünler göz doldurmaya yetti. Pek çok ürünün indirimli olarak sunulması vatandaşın da uygun fiyatlı ürün almasına imkan sağladı. İşte, detaylar...

Yayın Tarihi: 29.04.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 16:13
Anneler gününe özel bomba gibi indirim! A101 29 Nisan aktüel ürünleri satışta

Anneler gününe sayılı günler kala satışa çıkarılan ürünler göz doldurmaya yetti. Özellikle çamaşır, bulaşık makinesinden tutun da Philips marka buharlı ütüye kadar, akıllı süpürgeye kadar pek çok ürün indirimli olarak satılacaktır. Bu bakımdan da ilgi çekmeyi başarmıştır. 

Anneler günü yaklaşırken hediyelik eşya arayışına başlandı. Hal böyle olunca 1 hafta süreyle indirimli olarak satılacaktır. İndirimli olarak satışa sunulacak ürünler online mağazada geçerli olacak olup uygun fiyatla satılacaktır. 

A101 İndirimli Satışa Sunulan Ürünler

A101

A101 İndirimli satışa sunulan ürünler arasında yer alan ürünler dikkat çekmeyi başardı. Bu bakımdan indirimli satılan ürünler dikkat çekti. İndirimli satılan ürünler arasında; 

Samsung Galaxy S22 Telefon 20.999 TL, 

Toshiba LED TV 19.999 TL, 

Hoover 9 Programlı Bulaşık makinesi 13.499 TL, 

Roborock akıllı süpürge 29.999 TL, 

Hoover davlumbar 3499 TL, 

Remington Saç düzleştiricisi 799 TL, 

Xiaomi akıllı mama kabı 3339 TL, 

Tefal tava seti 1999 TL, 

Crock terlik modelleri 1199 TL, 

Samsung çift kapılı buzdolabı 17.499 TL, 

Hoover 1400 Devir kurutmalı çamaşır makinesi 19.999 TL, 

Hot Ankastre fırın 5699 TL, 

Hoover duvar tipi davlumbaz 3499 TL, 

Cam ankastre ocak 3299 TL, 

Philips buharlı ütü 2799 TL, 

Goldmaster saç kurutma makinesi 479 TL, 

Korkmaz el mikseri 799 TL, 

Saç düzleştiricisi Remington 799 TL 

bunlar ve daha fazla ürünler indirimli fiyatlarla sadece A101 de satışa sunuluyor. Siz de A101 Web sitesi üzerinden alım yaparak indirimli fiyatlarla ürün alabilirsiniz. 

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Anneler gününe özel bomba gibi indirim! A101 29 Nisan aktüel ürünleri satışta

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