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Antakya Gastronomi Çarşısı Açıldı

Hatay'da UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Antakya'da Gastronomi Çarşısı hizmete girdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 22:36
Antakya Gastronomi Çarşısı Açıldı

Antakya Gastronomi Çarşısı Törenle Açıldı

Hatay, UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı" kapsamında yer alan önemli bir şehir olarak, Antakya Gastronomi Çarşısı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Açılış Töreninde Önemli Mesajlar

Çarşı, Hatay Valiliği ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın ortaklığıyla, Antakya'nın Odabaşı Mahallesi'nde inşa edildi. Geleneksel Antakya evlerinin mimarisine benzer şekilde tasarlanan çarşıda toplamda 18 iş yeri yer alıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, açılışta yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından Hatay'ın yeniden doğuşunun sembolü olan bu çarşının açılmasından duyduğu mutluluğu ifade etti. Masatlı, Hatay'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini gelecek nesillere taşımak için çalıştıklarını vurguladı.

Valinin Vizyonu

Masatlı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bir şehri sadece yapılarıyla değil, sosyal hayatıyla da inşa etmemiz gerekir. Antakya Gastronomi Çarşısı, bu amaca hizmet edecek önemli bir mekandır. Gastronomi şehrimiz unvanını korumak için gastronomi ustalarını burada tekrar faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz." Ayrıca, esnafa bereketli kazançlar diledi.

Büyük Destek ve Teşekkürler

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de çarşının açılışıyla ilgili mutluluğunu dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Öntürk, Antakya'nın kültürel ve tarihsel değerlerini yüceltmek adına böyle bir girişimin önemine vurgu yaptı.

Açılışta, İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, yerel oda başkanları ve birçok davetli de yer aldı.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, tescilli...

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, tescilli yiyeceklerin sunulacağı Antakya Gastronomi Çarşısı törenle açıldı. Hatay Valiliği ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinesinde Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde kurulan çarşıda eski Antakya evlerinin mimarisine benzetilerek yapılan 18 iş yeri yer alıyor.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, tescilli...

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, tescilli yiyeceklerin sunulacağı Antakya Gastronomi Çarşısı törenle açıldı. Hatay Valiliği ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinesinde Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde kurulan çarşıda eski Antakya evlerinin mimarisine benzetilerek yapılan 18 iş yeri yer alıyor.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, tescilli...

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, tescilli yiyeceklerin sunulacağı Antakya Gastronomi Çarşısı törenle açıldı. Hatay Valiliği ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinesinde Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde kurulan çarşıda eski Antakya evlerinin mimarisine benzetilerek yapılan 18 iş yeri yer alıyor.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, tescilli...

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, tescilli yiyeceklerin sunulacağı Antakya Gastronomi Çarşısı törenle açıldı. Hatay Valiliği ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinesinde Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde kurulan çarşıda eski Antakya evlerinin mimarisine benzetilerek yapılan 18 iş yeri yer alıyor.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, tescilli...

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, tescilli yiyeceklerin sunulacağı Antakya Gastronomi Çarşısı törenle açıldı. Hatay Valiliği ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinesinde Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde kurulan çarşıda eski Antakya evlerinin mimarisine benzetilerek yapılan 18 iş yeri yer alıyor.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, tescilli...

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, tescilli yiyeceklerin sunulacağı Antakya Gastronomi Çarşısı törenle açıldı. Hatay Valiliği ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinesinde Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde kurulan çarşıda eski Antakya evlerinin mimarisine benzetilerek yapılan 18 iş yeri yer alıyor.

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