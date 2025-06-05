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Japon Arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın İsmi Kırşehir'de Bir Caddeye Verildi

Kırşehir'de yaşamını yitiren Dr. Sachihiro Omura'nın adı, Kaman Kalehöyük'teki enstitünün bulunduğu caddeye verildi.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 16:17
Japon Arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın İsmi Kırşehir'de Bir Caddeye Verildi

Kaman Kalehöyük'teki Arkeolojik Çalışmaların Öncüsü

Kırşehir'de, uzun yıllardır Kaman Kalehöyük'te kazı başkanlığı görevini sürdüren ve geçtiğimiz ay 76 yaşında hayatını kaybeden Dr. Sachihiro Omura'nın ismi, enstitüsünün bulunduğu Çağırkan köyü girişindeki caddeye verildi. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün kurucusu olan Dr. Omura, bilime katkılarıyla hatırlanacak.

Olağan Toplantıda Önemli Karar

Kırşehir İl Genel Meclis Başkanvekili Emrah Doğan başkanlığında gerçekleşen olağan meclis toplantısında, Dr. Omura'nın adına bir cadde verilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. Doğan, konuşmasında, Dr. Omura'nın Kırşehir ve bilim dünyası için taşıdığı önemi vurguladı.

Uluslararası Bilimsel Katkılar

Doğan, “Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı'na sahip olan bu değerli bilim insanı, enstitüyü kurarak Türkiye ile Japonya arasında kalıcı ilişkiler ve bilimsel işbirlikleri oluşturmuştur.” ifadelerini kullandı. Bu kararın alınmasında destek veren Vali Murat Sefa Demiryürek başta olmak üzere tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Dr. Omura'nın Hayatı ve Başarıları

Dr. Sachihiro Omura, 20 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Japon Prensi Mikasa'nın önerisi ve dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın girişimleriyle Türkiye'ye gelerek, Kaman ilçesinde 1985'te kazı çalışmalarına başlamıştır. Kalehöyük, Yassıhöyük ve Büklükale kazılarında önemli görevler almıştır. Ayrıca Dr. Sachihiro, Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmiştir.

Kaman Kalehöyük'te uzun yıllardır kazı başkanlığı görevini yürüten ve Kırşehir'de geçen ay 76...

Kaman Kalehöyük'te uzun yıllardır kazı başkanlığı görevini yürüten ve Kırşehir'de geçen ay 76 yaşında yaşamını yitiren Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu Dr. Sachihiro Omura'nın adı, enstitünün bulunduğu Çağırkan köyünün girişindeki caddeye verildi. Kırşehir İl Genel Meclis Başkanvekili Emrah Doğan (ortada) başkanlığında bugün meclis üyeleri olağan toplantısında karar alındı.

Kaman Kalehöyük'te uzun yıllardır kazı başkanlığı görevini yürüten ve Kırşehir'de geçen ay 76...

Kaman Kalehöyük'te uzun yıllardır kazı başkanlığı görevini yürüten ve Kırşehir'de geçen ay 76 yaşında yaşamını yitiren Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu Dr. Sachihiro Omura'nın adı, enstitünün bulunduğu Çağırkan köyünün girişindeki caddeye verildi. Kırşehir İl Genel Meclis Başkanvekili Emrah Doğan (ortada) başkanlığında bugün meclis üyeleri olağan toplantısında karar alındı.

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