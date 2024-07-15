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Aracı benzinli olanlara kötü haber! 1 Ağustos'tan sonra tamamen yasaklanıyor

Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), 1 Ağustos itibariyle benzin ihracatının yeniden yasaklanması gerektiğini belirtti. FAS'ın yaptığı yazılı açıklamada, yasaklamanın özellikle yüksek talep dönemlerinde iç piyasadaki istikrarı korumaya yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Yayın Tarihi: 15.07.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 18:05
Aracı benzinli olanlara kötü haber! 1 Ağustos'tan sonra tamamen yasaklanıyor

Açıklamada, rafinerilerin planlı bakım süreçlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarının da bu yasak sayesinde azaldığına dikkat çekildi. FAS, "1 Ağustos'tan itibaren benzin ihracatına yönelik yasağın yeniden uygulanmasını destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

BENZİN HAKKINDA

GEÇMİŞTEKİ UYGULAMALAR VE YENİ DÜZENLEMELER

Rus hükümeti, daha önce 1 Mart'ta benzin ihracatını durdurmuş, ancak daha sonra Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler gibi bazı bölgelere ihracat muafiyetleri tanımıştı. Şimdi ise bu muafiyetlerin yeniden gözden geçirilmesi ve ihracat yasağının tekrardan yürürlüğe girmesi planlanıyor.

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