Antalya Büyükşehir’den 26 Sulama Tesisi ile 42 bin 900 Dekar Sulandı

Antalya Büyükşehir’in 2019-2025'te kurduğu 26 sulama tesisi, 42 bin 900 dekarı sulayarak vahşi sulamayı engelledi ve 12 bin 478 çiftçiye destek verdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:12
Antalya Büyükşehir'den 26 Sulama Tesisi ile 42 bin 900 Dekar Sulandı

Antalya Büyükşehir’den 26 Sulama Tesisi ile 42 bin 900 Dekar Sulandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda çiftçilere tarımsal sulama desteği sunmak için altyapıyı güçlendirmeye devam ediyor. Büyükşehir’in 2019-2025 döneminde kazandırdığı 26 tarımsal sulama tesisi ile Antalya genelinde 42 bin 900 dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlandı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projelerle kent genelinde modern kapalı devre sulama ağları oluşturuldu. Bu tesisler, vahşi sulama ve su kayıplarının önüne geçerek su kaynaklarının korunmasına önemli katkı sağlıyor ve on binlerce çiftçiye güvenilir sulama imkânı sunuyor.

Üretim İmkanları ve Ürün Çeşitliliğinde Artış

Modern sulama altyapısı sayesinde, susuzluk nedeniyle sadece tahıl ekimi yapan çiftçiler artık daha yüksek ekonomik değere sahip ürünlere yöneliyor. Sulama tesisleriyle birlikte üreticiler meyveciliğe, turfandacılığa ve örtü altı yetiştiriciliğe geçiş yaparak gelirlerini artırmayı hedefliyor. Ayrıca Büyükşehir’in iklimi uygun bölgelere ücretsiz dağıttığı aronya ve Antep fıstığı gibi yeni türlere de yoğun ilgi gösterildi.

Kooperatifleşme ve Ekipman Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sulama tesislerinin kurulduğu bölgelerde sulama kooperatiflerinin kurulmasına öncülük ederek üreticilere kapsamlı destek sunuyor. 2019 yılından bu yana 375 muhtarlık ve tarımsal sulama kooperatifine 599 bin 109 metre sulama borusu, 316 adet sulama amaçlı vana, 7 adet motopomp ve 86 adet sulama hidrantı desteği sağlandı. Bu desteklerden 12 bin 478 çiftçi faydalandı.

Büyükşehir’in çalışmaları; ekilemeyen kurak arazileri suyla buluşturarak tarımda üretimi teşvik etmeyi, tersine göçü desteklemeyi ve yerelden kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

