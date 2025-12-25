DOLAR
Kartepe'de Öğrencilere 'Sıfır Atık' Eğitimi: Geri Dönüşüm Bilinci Artıyor

Kartepe Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle Şirinsulhiye ve Derbent okullarında öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:04
Kartepe'de Öğrencilere 'Sıfır Atık' Eğitimi: Geri Dönüşüm Bilinci Artıyor

Kartepe'de öğrencilere 'Sıfır Atık' eğitimi

Okullarda geri dönüşüm bilinci güçlendiriliyor

Kartepe Belediyesi, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla sürdürdüğü 'sıfır atık ve geri dönüşüm' eğitimlerini kararlılıkla devam ettiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okulları periyodik olarak ziyaret ederek öğrencilere uygulamalı ve bilgilendirici sunumlar yapıyor.

Çalışmalar kapsamında son olarak Şirinsulhiye İlkokulu ve Derbent Ortaokulunda düzenlenen programlarda, uzman ekipler tarafından etkileşimli sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarda sıfır atık yönetiminin temel prensipleri, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm süreçleri örneklerle anlatıldı.

Eğitimlerde ayrıca geri dönüşüm kutularının doğru kullanımı ve atık türlerine göre ayrıştırma teknikleri hakkında öğrencilere pratik bilgiler verildi. Programda çevre kirliliğinin önlenmesi için bireysel alınabilecek önlemler de somut örneklerle paylaşıldı.

