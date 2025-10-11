Antalya'da 10. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali'nde 'İnsanlık Hali' ve Canlı Heykel

Antalya'da 10. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali sürüyor

Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali, sergi, etkinlik ve müzik dinletileriyle tarihi Kaleiçi'nde devam ediyor.

Festival, Muratpaşa Belediyesince organize ediliyor ve kent merkezinde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

"İnsanlık Hali" sergisi Kaleiçi'nde açıldı

Seramik sanatçısı Berna Emek tarafından hazırlanan ve 25 eserden oluşan "İnsanlık Hali" sergisi, tarihi Kaleiçi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

Emek açılışta yaptığı konuşmada, "Kaleiçi'nin kültür beşiği olduğunu ve bu atmosferi solumanın anlamlı olduğunu" söyledi. Serginin adını seçme gerekçesini ise şu sözlerle anlattı:

"Duygularımız hep vardı. Bu serginin teması da insanlık hali olarak var çünkü bizim var oluş reflekslerimiz, yazılımımız zamansız. Geçmişte de olumlu olumsuz olaylar karşısında insanın gösterdiği varlık ve varoluş refleksleri hep aynıydı."

Emek, sanatın duygu ve düşünceleri açığa çıkarmak için çok kıymetli bir yol olduğunu, doğru malzemeyle buluşunca daha büyülü sonuca varıldığını vurguladı.

Hadrianus Kapısı'nda canlı heykel performansı

Festival kapsamında heykeltıraş ve akademisyen Cem Güvey Çevikbaş, Hadrianus Kapısı (Üç Kapılar) önünde canlı heykel performansı sergiledi.

Çevikbaş, normalde atölyede çamurla ve kille yaptıkları heykeli, dış mekanda insanların her aşamasını izleyebilmesi için hızlı kuruyan alçıyla yaptıklarını belirtti.

İki yıldır "Likya Atları Projesi" üzerinde çalıştığını söyleyen Çevikbaş, canlı performansla yaptığı at heykelini sergileyeceklerini dile getirdi.

Festival, yarın sona erecek.

Antalya'da bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen "Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali", sergi, etkinlik ve müzik dinletileriyle devam ediyor. Festival kapsamında heykeltıraş ve akademisyen Cem Güvey Çevikbaş, Hadrianus Kapısı'nda (Üç Kapılar) canlı heykel performansı sergiledi.