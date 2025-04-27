Antalya'da 1100 Yıllık Amfora Bulundu: Tarihin Kapakları Açılıyor

Kaş'ta Tarihi Bulgu: Ağız Kapalı Amfora

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında, 1100 yıllık, ağzı kapalı bir amfora bulundu. Gemi batığından çıkarılan bu nadir eser, arkeologları ve bilim insanlarını büyük bir heyecana sevk etti.

Kazı Çalışmaları ve Ekip

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, 20 kişilik dalış ekibiyle birlikte Akdeniz açıklarında bu önemli kazıyı yürütmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Antalya Müzesi adına yapılan çalışmalar ile, Kaş ilçesi Besmi Adası'nda deniz altındaki kazılar dikkat çekiyor.

Büyük Heyecan: Amforanın İncelenmesi

Kazı sırasında, yaklaşık 45-50 metre derinlikten çıkarılan amfora, karaya çıkmadan önce özel işlemlerden geçirildi. Kemer'deki Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Laboratuvarı'na getirilen amfora, uzmanlar tarafından titiz bir incelemeye tabi tutuldu. Ağzı açılan amforanın içindeki malzeme için analiz çalışmaları başlatıldı.

1100 Yıllık Sır: Malzeme Analizi

Amforanın ağzının açılması sürecinde yaşanan heyecanlı anlarda, profesyoneller içerik hakkında yorum yapmaya başladı. Doç. Dr. Öniz, amforanın Gazze kıyılarından çıktığını ve muhtemelen taşkın sonucu Akdeniz'de batan bir ticaret gemisinden geldiğini ifade etti.

Uzman Görüşleri

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Asiltürk Ersoy, meslek hayatında ilk kez kapalı bir amforayı analiz edecek olmanın heyecanını yaşadığını belirtti. Analiz sürecinin uzun ve detaylı olacağını vurgulayan Ersoy, "O döneme dair bilgilerle analizleri birleştirerek sonuçları bilim ve arkeoloji dünyasına sunacağız" dedi.

Geleceğin Işığında: Tarih ve Bilim Bir Arada

Amforanın açılışı ve içindeki malzeme hakkında yapılan incelemeler, hem arkeoloji hem de bilim dünyasında büyük bir merak uyandırıyor. Bu tür bulgular, tarihimizin karanlık sayfalarını aydınlatacak önemli ipuçları sunmakta.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında robotlar yardımıyla yapılan su altı kazılarında gemi batığından çıkarılan 1100 yıllık, ağzı kapalı amfora (antik dönemde kullanılan testi) arkeologları heyecanlandırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kazı sonucunda yaklaşık 45-50 metre derinlikteki gemi batığından ağzı kapalı amfora çıkarıldı. Uzmanlar, amfora içindeki malzemeden numuneler alarak, çıkarılanların ne olduğunun belirlenmesi için analiz çalışmasına başladı.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında robotlar yardımıyla yapılan su altı kazılarında gemi batığından çıkarılan 1100 yıllık, ağzı kapalı amfora (antik dönemde kullanılan testi) arkeologları heyecanlandırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kazı sonucunda yaklaşık 45-50 metre derinlikteki gemi batığından ağzı kapalı amfora çıkarıldı. Uzmanlar, amfora içindeki malzemeden numuneler alarak, çıkarılanların ne olduğunun belirlenmesi için analiz çalışmasına başladı.