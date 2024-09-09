Antalya'da 3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Geliyor

3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Antalya'da Başlıyor!

Antalya, 13-15 Eylül 2023 tarihleri arasında 3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi, festivalin detaylarını paylaşmak üzere Düzlerçamı piknik alanında bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kazakistan'ın Antalya Konsolosu Azamat Aldamzharov, Türkmen temsilcileri ve Yörük dernekleri üyeleri katıldı.

Festivalin Temaları ve Hedefleri

Başkan Böcek, festivalin Yörük kültürünün tüm zenginliklerini bir araya getireceğini belirtti. "Antalya, Anadolu'nun zengin kültürel dokusunu şekillendiren Yörüklerin yapısını barındıran önemli bir şehir. Bizler de bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmakla yükümlüyüz. Festival, 13 Eylül'de geleneksel göç duası ile başlayacak ve Yörük göçü etkinliği ile devam edecek," dedi.

Etkinlikler ve Katılımcılar

Etkinliklerde toplamda 54 grup ile 61 etkinlik yer alacak. Türk dünyasından gelen yöresel müzik ve dans toplulukları sahne alacak. Başkan ayrıca, festivalin geleneksel spor müsabakalarını içereceğini de duyurdu. "Cirit oyunları, kılıç ve akrobasi gösterileri, okçuluk etkinlikleri ve yağlı güreş gösterileri ile katılımcılara zengin bir kültürel deneyim sunmayı hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

El Sanatları ve Geleneksel Kültür

Bu yıl festivalde 25 geleneksel el sanatçısı yer alarak, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını sergileyecek. Bakır işlemeciliği, dokumacılık, çömlekçilik ve ahşap oymacılığı gibi sanatlar, geleneksel el sanatlarının önemli parçaları olarak festivalde yer alacak.

Toplantının ardından kıl çadırda halk oyunları sergilendi ve sipsi dinletisi gerçekleştirildi. Festivalin kutlamalarıyla birlikte Yörük kültürü Antalya'da yeniden canlanacak!

Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nin üçüncüsü Antalya'da gerçekleştirilecek. Festivalle ilgili Düzlerçamı piknik alanında düzenlenen basın toplantısına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Konsolosu Azamat Aldamzharov, misafir Türkmen temsilcileri ve Yörük dernekleri temsilcileri katıldı.

Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nin üçüncüsü Antalya'da gerçekleştirilecek. Festivalle ilgili Düzlerçamı piknik alanında düzenlenen basın toplantısına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Konsolosu Azamat Aldamzharov, misafir Türkmen temsilcileri ve Yörük dernekleri temsilcileri katıldı.