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EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik kutusu açıldı! Bu şartlara aman dikkat

EYT sonrasında kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışılıyor! 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanları kapsayacak düzenleme, yakın zamanda duyurulabilir. Detaylar netleşirken, 9 Eylül 1999 sonrası girişi olanlar için yaş ve prim günü şartları belirlendi.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 20:25
EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik kutusu açıldı! Bu şartlara aman dikkat

Hükümet, EYT düzenlemesi sonrasında kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yakın kaynaklara göre, 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi olanları kapsayacak olan düzenleme, önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulabilir. Kademeli emeklilik sistemiyle ilgili detaylar netlik kazanmaya başlarken, bu önemli adım, özellikle EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik hakkı kazanamayan vatandaşları olumlu bir şekilde etkileyecek.

EYT düzenlemesiyle birlikte emeklilik hakkı kazanan 2 milyon 250 bin kişiye ek olarak, kademeli emeklilik sistemiyle bir düzenleme daha yapılmıştı. Bu durum, özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden sonra SGK girişi olan vatandaşları olumsuz etkilemiş, uzun bir bekleme sürecine sebep olmuştu.

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EYT düzenlemesi, temel olarak 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olan vatandaşlara emeklilik hakkı tanırken, bu tarihten sonra SGK girişi yapanlar için emeklilik süresi uzun yıllara yayılmıştı. Bu durum, EYT'den bir gün dahi yararlanamayan milyonlarca vatandaşın tepkisine neden oldu.

Hükümet, bu tepkilere yanıt olarak Kademeli Emeklilik Düzenlemesi'ni gündeme aldı. Yerel seçim öncesinde milyonlarca vatandaşa umut olacak bu yeni düzenlemeyle, EYT'yi kaçıranlar için bir çözüm getirilmesi planlanıyor. A Para kanalının bilgilendirmesine göre, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, belirlenecek koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler.

Özellikle 9 Eylül 1999 sonrasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler için ise 45 yaş ve 6250 prim günü şartının aranacağı belirtiliyor. Bu şartların yerine getirilmesi halinde, söz konusu vatandaşlar kademeli emeklilik sistemi kapsamında emeklilik hakkı elde edebilecekler. Kademeli emeklilik düzenlemesinin, bekleyen milyonlar için umut ışığı olması bekleniyor.

nakit

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